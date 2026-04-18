María Corina Machado en Madrid, en directo: "La garantía de la estabilidad y la paz son elecciones limpias y libres"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lleva a cabo una rueda de prensa desde el auditorio El Beatriz de Madrid, antes de recibir la Medalla de Oro de la región por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a las 17:30 horas y reunirse con la diáspora venezolana, exiliada en la capital, desde las 18:00 h en la Puerta del Sol.

Machado ha arrancado la comparecencia asegurando que la garantía de la estabilidad y la paz en Venezuela "son elecciones limpias y libres", de cara a avanzar en una transición ordenada. Ha destacado que no hay una sociedad tan unida, decidida y organizada para avanzar en la democracia como la venezolana.

Emocionada, se ha detenido a abrazar a Catalina Ramos, opositora exiliada a quien no veía en mucho tiempo. A los venezolanos que han acudido a los encuentros estas horas en Madrid, Machado les ha indicado que "Venezuela será libre y pronto los llevaremos con nosotros de vuelta".

En un principio, el opositor venezolano Edmundo González también iba a participar en la rueda de prensa, pero este viernes anunció que no podía debido a que se encuentra nuevamente hospitalizado, en relación con la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace un mes. Fue visitado por la propia Corina Machado.

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La Premio Nobel de la Paz continúa así su gira europea, tras reunirse el lunes en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, el jueves en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y este viernes, ya en Madrid, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y recibir de manos del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro.

"Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello, y también lo registrará esa historia que escribiremos juntos, requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal y aquí en España se está librando también la lucha por la libertad de Venezuela y de nuestras naciones", afirmó Machado en la sede del PP sobre la situación actual en Venezuela con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Su agenda ha incluido también una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, pero no con el Gobierno. La propia Machado ha reconocido que no le interesa salir en una imagen con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.