El Gobierno otorgará la nacionalidad española vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López
- Exiliado en Madrid, López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su país
- A finales de año solicitó la nacionalidad española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria
El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto otorgar la nacionalidad española por la vía exprés al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López.
El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Rac 1.
"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y es el único gobierno de España, porque el PP no movió ni un dedo por ellos por mucho que se dé golpes de pecho, que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, como mañana por Leopoldo López", ha manifestado Albares.
Sin nacionalidad de su propio país
Leopoldo López no tiene pasaporte ni se le reconoce la nacionalidad en su propio país por lo que a finales de 2025 solicitó que se le concediera la española por esta vía tras intentarlo por la ordinaria.
Dadas estas circunstancias especiales el Gobierno pretende concederle la nacionalidad española por la vía exprés con lo que Leopoldo López pasará a ser español por "carta de naturaleza".
El Ejecutivo ha accedido a la vía exprés por ser Leopoldo López una persona de extraordinaria relevancia y por motivos de política exterior.