El Gobierno otorgará la nacionalidad española vía exprés al opositor venezolano Leopoldo López

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto otorgar la nacionalidad española por la vía exprés al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López.

El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional prevista para casos especiales, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Rac 1.

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y es el único gobierno de España, porque el PP no movió ni un dedo por ellos por mucho que se dé golpes de pecho, que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, como mañana por Leopoldo López", ha manifestado Albares.