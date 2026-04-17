Feijóo y cargos del PP recibirán en Génova a María Corina Machado, que no se reunirá con el Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cargos de la formación recibirán este viernes con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien ha rechazado reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según fuentes del PP, a su llegada a la sede nacional en Génova, Machado será recibida con una fuerte ovación. "La recibiremos con la grandeza y el reconocimiento de un partido que entiende que ella defiende nuestras ideas en un lugar donde no es sencillo hacerlo porque hay una dictadura. Por tanto le agradeceremos su esfuerzo en Venezuela y la recibiremos en su casa con honores", han señalado estas mismas fuentes.

Feijóo mantendrá a las 10.00 horas una reunión con la premio Nobel por la paz, quien está inmersa en una gira europea que ya le ha llevado a mantener encuentros con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

El PP ha informado que después de la reunión de Feijóo y Machado, ambos participarán en un acto con cargos del PP y venezolanos residentes en España.

Aparte de la reunión con Feijóo, María Corina Machado se verá este sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregará este viernes la Llave de Oro a la también Premio Nobel de la Paz, en un acto fijado a las 18.00 horas en la Casa de la Villa. También está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox).