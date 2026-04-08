La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este martes que estará el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha ha expresadio en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid". "Sí señor, el próximo 18 a las 18h para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid", ha remachado por su parte Edmundo González, también presente en el vídeo.

“Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.

🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP“ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026