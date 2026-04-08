La opositora venezolana María Corina Machado estará en Madrid el próximo 18 de abril
- La líder se reunirá en la capital con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia
- Invita a sus compatriotas a salir a la calle, sin precisar detalles del lugar de la concentración
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha indicado este martes que estará el próximo 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.
"Queridos venezolanos, aquí estoy con nuestro presidente Edmundo González. Voy a poder abrazarte de nuevo Edmundo y a tantos venezolanos", ha ha expresadio en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha indicado que "nos vemos el 18 a las 18 (horas) en Madrid". "Sí señor, el próximo 18 a las 18h para recibir a María Corina Machado en su visita a Madrid", ha remachado por su parte Edmundo González, también presente en el vídeo.
“Nos vemos el 18 a las 18 en Madrid.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2026
🇪🇸 pic.twitter.com/32GpyhpAfP“
No ha precisado el lugar de encuentro
La Premio Nobel de la Paz 2025 ha recalcado que "es muy importante que todos vayamos con nuestra bandera, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pasión y nuestro amor por Venezuela, que esta emoción de pronto volver a casa, la que hoy nos mueve en Madrid y en el mundo entero, poder reencontrar a nuestras familias", sin precisar detalles del lugar.
"Como todos lo decimos siempre, esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer a la venezolana", ha señalado. El partido opositor Comando con Venezuela ha indicado en la última hora que Machado y González protagonizarán en la capital española un "evento histórico". "Será una jornada llena de la energía, valentía y esperanza que nos caracteriza. ¡Demostremos que nuestra lucha no tiene fronteras!", ha agregado en redes sociales.