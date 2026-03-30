EE.UU. reabre oficialmente su Embajada en Venezuela tras siete años sin relaciones diplomáticas
- Washington afirma que la reapertura de la sede diplomática "marca un nuevo capítulo" con Caracas
- La semana pasada, una delegación de Venezuela visitó Washington para recibir el control de su Embajada
Estados Unidos ha reanudado oficialmente este lunes las operaciones de su Embajada en Venezuela, después de que ambos países restablecieran a principios de este mes sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Este hecho escenifica la nueva era bilateral iniciada desde que Delcy Rodríguez sustituyó en la presidencia a Nicolás Maduro, tras ser este capturado en un ataque militar estadounidense a comienzos de enero pasado.
"Reanudar las operaciones en la Embajada de EE.UU. en Caracas marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela. Este paso fortalece nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, apoyar a los ciudadanos estadounidenses y avanzar en los esfuerzos con la sociedad civil y el sector privado", ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado.
Poco después de que se hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones, miembros de la sede diplomática han asegurado en un video en Instagram que buscarán vincular a empresarios de ambos países y comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad del país.
"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", ha señalado la encargada de negocios, Laura Dogu, máxima representante de la Embajada.
"Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump", ha agregado.
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Actualmente se está restaurando el edificio de la cancillería para preparar el regreso completo del personal "lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", ha señalado el Departamento de Estado.
"La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente (Trump) para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado", ha agregado el Departamento de Estado.
Siete años sin relaciones
En enero de 2019, Maduro anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas con el Gobierno de Estados Unidos -durante la primera presidencia de Trump-, al que acusaba de "intervencionismo" en el país.
Según ha recordado este lunes Departamento de Estado, desde marzo de ese año la labor diplomática estadounidense con Venezuela se ha llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada norteamericana en Colombia.
En enero, tras la operación militar estadounidense que se saldó con la captura de Maduro y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado por supuestos delitos de narcotráfico, Dogu llegó a Caracas para liderar las gestiones de su país en Venezuela como encargada de negocios. Desde que Rodríguez asumiera como presidenta interina en sustitución del despuesto mandatario, de quien era vicepresidenta, la Administración Trump ha iniciado una suerte de tutelaje del país y a principios de marzo ambos Gobiernos restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas.
"Presidente Donald Trump, recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país. Reiteramos nuestra disposición a construir relaciones de largo plazo basadas en el respeto mutuo, la igualdad y el derecho internacional, con miras a impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación en beneficio de ambos países", expresó entonces Delcy Rodríguez.
"Ratificamos que el diálogo diplomático es el camino virtuoso para dirimir nuestras divergencias y avanzar en las coincidencias", concluyó la presidenta encargada.
Ya la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Ejecutivo estadounidense y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.