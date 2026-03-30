EE.UU. reabre oficialmente su Embajada en Venezuela tras siete años sin relaciones diplomáticas

Estados Unidos ha reanudado oficialmente este lunes las operaciones de su Embajada en Venezuela, después de que ambos países restablecieran a principios de este mes sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2019. Este hecho escenifica la nueva era bilateral iniciada desde que Delcy Rodríguez sustituyó en la presidencia a Nicolás Maduro, tras ser este capturado en un ataque militar estadounidense a comienzos de enero pasado.

"Reanudar las operaciones en la Embajada de EE.UU. en Caracas marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela. Este paso fortalece nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, apoyar a los ciudadanos estadounidenses y avanzar en los esfuerzos con la sociedad civil y el sector privado", ha anunciado el Departamento de Estado en un comunicado.

Poco después de que se hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones, miembros de la sede diplomática han asegurado en un video en Instagram que buscarán vincular a empresarios de ambos países y comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad del país.

"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", ha señalado la encargada de negocios, Laura Dogu, máxima representante de la Embajada.

"Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump", ha agregado.

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Actualmente se está restaurando el edificio de la cancillería para preparar el regreso completo del personal "lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", ha señalado el Departamento de Estado.

"La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente (Trump) para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado", ha agregado el Departamento de Estado.