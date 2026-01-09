EE.UU. y Venezuela mantienen contactos "exploratorios" en Caracas para el restablecimiento de relaciones diplomáticas
- Una delegación estadounidense llega a Venezuela y una misión venezolana viajará próximamente a EE.UU
- Directo: última hora de la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos
Una delegación oficial estadounidense ha aterrizado este viernes en Caracas para lo que el Gobierno de Venezuela ha descrito como el inicio de "un proceso exploratorio de carácter diplomático". Entre los objetivos figura el potencial restablecimiento de las relaciones entre ambos países y abordar las consecuencias derivadas de la operación militar lanzada por las fuerzas norteamericanas el 3 de enero en Caracas.
La misión de Estados Unidos incluye a personal diplomático y de seguridad y cuenta entre sus integrantes al encargado de negocios de la oficina estadounidense para Venezuela, John T. McNamara, según fuentes del Departamento de Estado consultadas por RTVE Noticias. Washington quiere realizar una "evaluación inicial para una potencial fase de reanudación de las operaciones" diplomáticas.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores venezolano, que confía en avanzar en "una agenda de trabajo de interés mutuo" y ha apuntado también al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", ha anunciado que tras esta primera avanzadilla estadounidense una misión de Venezuela viajará a Estados Unidos.
La Cancillería de Venezuela esgrime que, de esta forma, la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, cumple su promesa de afrontar "por la vía diplomática" la "agresión militar" estadounidense que concluyó con el "secuestro" de Nicolás Maduro. Esta vía diplomática sería, según Caracas, "el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz".
Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde enero de 2019, cuando Maduro ordenó la salida de todo el personal norteamericano como represalia por el reconocimiento de Washington al opositor Juan Guaidó como "presidente encargado".
Contactos pese a la "flagrante violación del Derecho Internacional"
En su nota, el Ministerio dirigido por Yván Gil ha reiterado su condena contra lo que ha descrito como una "flagrante violación del Derecho Internacional", así como una violación de la "inmunidad personal" reservada a los jefes de Estado. Asimismo, ha confirmado que "más de un centenar" de personas perdieron la vida en el marco de la intervención estadounidense, tal como había admitido esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron capturados el pasado sábado en la capital venezolano y trasladados rumbo a Estados Unidos, para rendir cuentas judiciales de una batería de cargos que incluyen delitos vinculados al narcotráfico o al narcoterrorismo. Tras esta captura, Rodríguez ha asumido las riendas del país con el aparente beneplácito de Trump, que ha amenazado con nuevas acciones si Venezuela no accede a sus reclamaciones tanto políticas como económicas.
El inicio de un proceso de diálogo llega un día después de que el chavismo anunciase la liberación de un número indeterminado de presos, entre ellos cinco con nacionalidad española. Estas cinco personas han llegado este viernes a Madrid.
Por parte del Gobierno español, también ha sido una jornada de contactos diplomáticos, en la que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el jefe del Ejecutivo con Delcy Rodríguez y con el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de julio de 2024, Edmundo González Urrutia.