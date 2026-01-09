EE.UU. y Venezuela mantienen contactos "exploratorios" en Caracas para el restablecimiento de relaciones diplomáticas

Una delegación oficial estadounidense ha aterrizado este viernes en Caracas para lo que el Gobierno de Venezuela ha descrito como el inicio de "un proceso exploratorio de carácter diplomático". Entre los objetivos figura el potencial restablecimiento de las relaciones entre ambos países y abordar las consecuencias derivadas de la operación militar lanzada por las fuerzas norteamericanas el 3 de enero en Caracas.

La misión de Estados Unidos incluye a personal diplomático y de seguridad y cuenta entre sus integrantes al encargado de negocios de la oficina estadounidense para Venezuela, John T. McNamara, según fuentes del Departamento de Estado consultadas por RTVE Noticias. Washington quiere realizar una "evaluación inicial para una potencial fase de reanudación de las operaciones" diplomáticas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores venezolano, que confía en avanzar en "una agenda de trabajo de interés mutuo" y ha apuntado también al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", ha anunciado que tras esta primera avanzadilla estadounidense una misión de Venezuela viajará a Estados Unidos.

La Cancillería de Venezuela esgrime que, de esta forma, la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, cumple su promesa de afrontar "por la vía diplomática" la "agresión militar" estadounidense que concluyó con el "secuestro" de Nicolás Maduro. Esta vía diplomática sería, según Caracas, "el camino legítimo para la defensa de la soberanía, el restablecimiento del Derecho Internacional y la preservación de la paz".

Estados Unidos y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde enero de 2019, cuando Maduro ordenó la salida de todo el personal norteamericano como represalia por el reconocimiento de Washington al opositor Juan Guaidó como "presidente encargado".