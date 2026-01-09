Trump afirma haber cancelado una segunda oleada de ataques a Venezuela: "Parece que no serán necesarios"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes en un mensaje en su propia red social, Truth Social, que ha cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela. "Parece que no será necesaria", ha justificado, a la vista de la "cooperación" del nuevo Gobierno venezolano, dirigido por Delcy Rodríguez. "EE.UU. y Venezuela están trabajando bien juntos", ha insistido.

Trump también ha saludado la liberación de presos políticos como un "gesto muy importante e inteligente" para "buscar la paz".

Captura del mensaje de Donald Trump en su red social, Truth Social CHARTE MESA, MIGUEL ANGEL

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de 'buscar la paz' - ha escrito Trump - Este es un gesto muy importante e inteligente. EE.UU. y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a reconstruir, de forma mucho más grande, mejor y moderna, su infraestructura de petróleo y gas. A causa de esta cooperación, he cancelado la segunda oleada de ataques prevista previamente, que parece que no será necesaria, sin embargo, todos los buques permanecerán en su lugar por razones de seguridad. Las grandes compañías petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, me encontraré con todas ellas hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención en este asunto!".

La última parte de su mensaje se refiere a la reunión que mantendrá este viernes con las grandes empresas petroleras de EE.UU., que, en el plan de Trump, serán ahora las que exploten las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo.

EE.UU. bombardeó Caracas y otras localidades el pasado sábado, 3 de enero, como parte de una operación para secuestrar y sacar del país al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Las autoridades venezolanas afirman que los ataques causaron al menos un centenar de muertos, entre ellos civiles. Trump ha afirmado que a partir de ahora EE.UU. "dirigirá" Venezuela por tiempo indeterminado y explotará en exclusiva su petróleo.