¿Quiénes son los cinco presos españoles liberados por Venezuela?

Era una noticia largamente esperada por sus familias. El jueves, el Gobierno venezolano anunció la liberación de un "número importante" de presos nacionales e internacionales, como un "gesto de paz unilateral". Entre los reclusos liberados por Venezuela, hay cinco españoles que aterrizarán este viernes en Madrid. Se trata de Miguel Moreno Dapena, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Ernesto Gorbe Cardona y la activista con doble nacionalidad Rocío San Miguel.

Moreno, de 34 años, es un periodista canario que pasó 209 días de cautiverio en el país caribeño. Fue detenido en junio de 2025 cuando Venezuela interceptó el barco de exploración marina para el que trabajaba, dedicado a buscar fragmentos de buques hundidos durante la II Guerra Mundial, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo.

El periodista canario Miguel Moreno Dapena en una imagen facilitada por su familia EFE/Familia Moreno Dapena

El joven llevaba tiempo enrolado en el N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, capitán neerlandés y empresa belga (Seatec), que en el momento de su interceptación se movía en el entorno del Caribe y la costa oriental de Venezuela. Tras doce días sometido a vigilancia y seguimiento, el N35 fue apresado el 13 de junio por el Ejército venezolano cerca del delta del Orinoco.

El 19 de junio, en su última comunicación con sus padres, Miguel Moreno contó que los oficiales de la Armada venezolana habían sido muy amables con ellos. A partir de ese momento, fue recluido en el penal El Rodeo y se perdió la comunicación con él. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación: el capitán y su mujer, neerlandeses, tres marineros hondureños, un panameño, un indonesio y una tripulante húngara. Desde ese momento, la familia de Moreno Dapena desarrolló una intensa actividad para intentar liberarlo e incluso recurrió a Naciones Unidas

Basoa y Martínez Adasme, acusados de ser agentes del CNI También han recuperado la libertad los vascos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, detenidos en septiembre de 2024 cuando se encontraban haciendo turismo en Puerto Ayacucho, en la zona del Amazonas venezolano. Según el entonces presiente Nicolás Maduro, eran agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia y planeaban "actos terroristas" .En sus teléfonos, según el Gobierno venezolano, las autoridades hallaron conversaciones sobre dónde comprar explosivos y cómo "contactar grupos que quisieran hacer algún trabajo especial". Su detención se produjo en plena escalada de tensión entre Caracas y nuestro país por la acogida al dirigente opositor Edmundo González Urrutia tras las elecciones de ese verano. Los ciudadanos españoles José María Basoa (i) y Andrés Martínez Adasme (d), tras ser detenidos en 2024 EFE/ Venezolana de Televisión El Gobierno negó cualquier vínculo con el CNI y la familia defendió siempre que simplemente estaban allí por turismo. Ahora se encuentran "relativamente bien", según el secretario de Acción Exterior del Gobierno vasco, Ander Caballero, aunque durante los 15 meses que han estado encerrados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave". Venezuela anuncia la detención de dos españoles por un supuesto plan contra Maduro y los vincula con el CNI

Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos Rocío San Miguel, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana, fue detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada. Fotografía facilitada por Amnistia Internacional de Rocío San Miguel EFE/Amnistia Internacional Mientras, el valenciano Ernesto Gorbe fue detenido en diciembre del 2024 acusado de tener su visa vencida, pero también se le aplicó extorsión policial y finalmente fue apresado ya que el hecho de estar en condición de permanencia irregular no es motivo de arresto, según recoge el diario Levante. El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos. En total, la organización Foro Penal cifra en 863 los presos políticos hasta el 29 de diciembre del año pasado, un centenar de ellos mujeres. La mayoría habrián sido detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La oposición venezolana busca su espacio entre la cautela y la resignación ante el envite de Trump Daniel Herrero