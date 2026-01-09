Albares dice que los españoles liberados en Venezuela "están bien" pero "en shock" y espera "alguna liberación más"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en La hora de la 1 que los presos españoles liberados en Venezuela están bien, pero en "estado de shock" por el anuncio inesperado. Además, ha revelado que puede haber "alguna liberación más". En concreto, ha hablado de "esperanzas" de que una persona pueda ser liberada pronto.

"Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en libertad en la residencia del embajador de España", ha relatado el ministro, que ha informado de que ya están viajando a Madrid y se espera que aterricen en Barajas a las 13:15 horas. "Hoy es un momento de gran felicidad", ha repetido, después de aclarar que el Gobierno lleva "muchos meses" en contacto con las autoridades de Venezuela para ello.

Por eso, ha aplaudido la decisión tomada por la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha subrayado que es un "paso positivo en esta nueva etapa que se está abriendo en Venezuela".

La solución en Venezuela "tiene que ser entre venezolanos" Mirando a las próximas fases, Albares ha apostado por propiciar un "diálogo amplio para una salida pacífica y democrática" en Venezuela y ha insistido en que la decisión sobre el futuro "tiene que ser entre venezolanos". "Ningún país puede tener soluciones externas impuestas desde fuera", ha enfatizado. El Gobierno está en contacto directo con las autoridades de Venezuela, tanto a través de la embajada como de su Ministerio, ha dicho, y ha reiterado la intención de seguir conversando también con Edmundo González y "el resto de líderes de la oposición"