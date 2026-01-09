Albares dice que los españoles liberados en Venezuela "están bien" pero "en shock" y espera "alguna liberación más"
- En concreto, ha hablado de "esperanzas" de que una persona pueda ser liberada pronto
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en La hora de la 1 que los presos españoles liberados en Venezuela están bien, pero en "estado de shock" por el anuncio inesperado. Además, ha revelado que puede haber "alguna liberación más". En concreto, ha hablado de "esperanzas" de que una persona pueda ser liberada pronto.
"Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en libertad en la residencia del embajador de España", ha relatado el ministro, que ha informado de que ya están viajando a Madrid y se espera que aterricen en Barajas a las 13:15 horas. "Hoy es un momento de gran felicidad", ha repetido, después de aclarar que el Gobierno lleva "muchos meses" en contacto con las autoridades de Venezuela para ello.
Por eso, ha aplaudido la decisión tomada por la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha subrayado que es un "paso positivo en esta nueva etapa que se está abriendo en Venezuela".
La solución en Venezuela "tiene que ser entre venezolanos"
Mirando a las próximas fases, Albares ha apostado por propiciar un "diálogo amplio para una salida pacífica y democrática" en Venezuela y ha insistido en que la decisión sobre el futuro "tiene que ser entre venezolanos". "Ningún país puede tener soluciones externas impuestas desde fuera", ha enfatizado.
El Gobierno está en contacto directo con las autoridades de Venezuela, tanto a través de la embajada como de su Ministerio, ha dicho, y ha reiterado la intención de seguir conversando también con Edmundo González y "el resto de líderes de la oposición"
Y el futuro de Europa: "En los próximos meses nos jugamos mucho"
Y Europa no es ajena a estas tensiones geopolíticas. "Los próximos meses nos jugamos mucho", ha advertido Albares y seguidamente ha defendido el derecho internacional frente a la "ley del más fuerte". "Si eso impera, todos, absolutamente todos, nos levantaremos en un mundo más inseguro", ha afirmado.
El titular de la cartera de Exteriores ha argumentado también la necesidad de una Unión Europea más fuerte, "que dé un verdadero salto en su soberanía" y se alce como una gran potencia con "visión humanista de progreso y paz".
Para ello, según Albares, no solo es necesaria la apuesta política, también urge impulsar la capacidad económica y comercial, con acuerdo como el de Mercosur, y reforzar la seguridad.
"Para que no estemos sujetos a ningún tipo de coerción, ni comercial, ni económica, ni de ningún otro tipo", ha dicho, en referencia a la seguridad. "Para que nadie piense que Europa puede mañana dejar de ser un territorio de paz".
Finalmente, ha abogado por un "rearme moral", en torno a los principios y valores europeos, para que la UE pueda actuar también como moderadora en los conflictos.