Delcy Rodríguez firma la ley que permite abrir la industria petrolera venezolana a la inversión privada e internacional

El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por la mandataria encargada, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en el que presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en este país.

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio el visto bueno a las modificaciones sustanciales de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una reforma promovida por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados este jueves, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se haría bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares. Este jueves, la presidenta de Venezuela firmaba la Ley tras recibirla de manos de su hermano el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Una profunda transformación del sistema petrolero venezolano Hasta ahora, la producción petrolera había sido dominio exclusivo del Estado o de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado. Así, de salir adelante definitivamente en segunda vuelta, la ley transformaría profundamente la columna vertebral de la industria petrolera del país, miembro de la OPEP, al modificar la histórica ley petrolera del fallecido presidente Hugo Chávez. Ejecutivos petroleros y posibles inversores, como parte del ambicioso plan de reconstrucción de Washington de 100.000 millones de dólares para la industria energética venezolana, exigen autonomía para producir, exportar y obtener ingresos por ventas en efectivo en el país tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos de Chávez hace dos décadas. La Asamblea de Venezuela da el primer paso para abrir la producción petrolera al sector privado

"En la ley está la visión del futuro de Nicolas Maduro" "Estoy de verdad demasiado emocionada, en esta ley está la impronta del comandante (Hugo) Chávez, reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos, en esta ley está la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro", señaló Rodríguez, quien salió a recibir una marcha de los trabajadores del sector petrolero que llegó hasta las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. La líder chavista aseguró que la reforma de esta ley se trabajó y se estudió con Maduro. "Presidente Maduro estamos cumpliendo con usted", aseguró. Asimismo, Rodríguez resaltó que esta reforma fue aprobada por todos los diputados de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), incluyendo a la bancada opositora integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles. El papel del petróleo en el ataque de EE.UU. a Venezuela: todo lo que puede pasar ahora, negro sobre blanco