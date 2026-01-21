Venezuela recibe 300 millones de dólares por la venta de petróleo tras el acuerdo con EE.UU.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.

"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", ha asegurado Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según ha indicado, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como a "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".