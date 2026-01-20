La hija de Edmundo González denuncia "extorsiones" para obligar a su padre a abandonar su lucha

Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, ha denunciado este lunes que ha sido víctima de lo que ha definido como "extorsión" por parte de personas que ha asegurado que le advirtieron que debía "obligar" a su padre a "renunciar a su lucha y causa" a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

"Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes", ha indicado Mariana González, sin ahondar en detalles, en un comunicado compartido en su cuenta de X.

Ha asegurado que en estas tres ocasiones "hubo testigos", quienes, ha afirmado, escucharon "íntegramente" todo lo que se le dijo, y ha detallado que estas "extorsiones" se "llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos".

"Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos", ha reclamado.

"Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia. Todo esto es arbitrariedad", ha agregado Mariana González. A su juicio, existe un "sentimiento de venganza" que se ha "volcado" contra su esposo, quien -ha considerado- ha sido "víctima de un proceso penal sin pruebas y de una cruel venganza política".

En este sentido, ha argumentado que el expediente judicial contra Tudares "es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos" al asegurar que "no existen testigos" ni "existen evidencias" contra su esposo, ni tampoco "hechos demostrables" que constituyan delito.