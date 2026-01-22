El Gobierno de Venezuela planea abrir completamente la producción petrolera al sector privado, según se recoge en un proyecto de ley examinado en la Asamblea Nacional este jueves, tal como avanza AFP. Dicho proyecto fue anunciado el 15 de enero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La norma permitiría a empresas extranjeras y locales operar yacimientos petrolíferos por su cuenta mediante un nuevo modelo contractual, comercializar la producción y recibir los ingresos de las ventas, incluso si actúan como socios minoritarios de la estatal PDVSA.