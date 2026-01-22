El Gobierno de Venezuela planea abrir completamente la producción petrolera al sector privado
- La norma permitiría a empresas extranjeras y locales operar yacimientos petrolíferos por su cuenta
- Hasta ahora, la producción petrolera había sido dominio exclusivo del Estado o de empresas mixtas
El Gobierno de Venezuela planea abrir completamente la producción petrolera al sector privado, según se recoge en un proyecto de ley examinado en la Asamblea Nacional este jueves, tal como avanza AFP. Dicho proyecto fue anunciado el 15 de enero por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
La norma permitiría a empresas extranjeras y locales operar yacimientos petrolíferos por su cuenta mediante un nuevo modelo contractual, comercializar la producción y recibir los ingresos de las ventas, incluso si actúan como socios minoritarios de la estatal PDVSA.
Una profunda transformación del sistema petrolero venezolano
Hasta ahora, la producción petrolera había sido dominio exclusivo del Estado o de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.
Así, de salir adelante, la ley transformaría profundamente la columna vertebral de la industria petrolera del país, miembro de la OPEP, al modificar la histórica ley petrolera del fallecido presidente Hugo Chávez.
Ejecutivos petroleros y posibles inversores, como parte del ambicioso plan de reconstrucción de Washington de 100.000 millones de dólares para la industria energética venezolana, exigen autonomía para producir, exportar y obtener ingresos por ventas en efectivo en el país tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos de Chávez hace dos décadas.