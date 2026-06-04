La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 4 de junio con Roberto Carlos y Eladio Carrión

Una semana de lo más variada culmina por todo lo alto en el programa de David Broncano, pero con un horario especial. El exfutbolista brasileño Roberto Carlos y el artista puertorriqueño Eladio Carrión son los invitados de La Revuelta para este jueves 4 de junio, hoy con cambio de horario por la emisión del partido amistoso entre España e Irak como preparación para el Mundial 2026 de la FIFA, que se podrá ver en RTVE del 11 de junio al 19 de julio. Puedes seguir el programa al término del partido, a partir de las 22:50 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Roberto Carlos, historia del fútbol en 'La Revuelta' La potencia de su zurda era una de las más temidas del planeta futbolístico y fue considerado durante varios años el mejor lateral izquierdo del mundo. El brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo y de América con su selección, y ganador de tres Champions League y cuatro ligas con el Real Madrid, alcanzó estatus de leyenda gracias a su subida al ataque por el carril izquierdo y sus tiros de falta. De hecho, su gol de libre directo contra Francia está valorado como uno de los mejores de la historia por el efecto imposible que cogió el balón. Marcelo Vieira, que también visitó La Revuelta, fue su sucesor en la plantilla del Madrid y tomó el relevo también como mejor lateral izquierdo del mundo.