Eladio Carrión desvela el valor total de su colección de cartas Pokemon: "Algunas valen 30.000" | La Revuelta

Eladio Carrión es, además de uno de los artistas más populares del trap latino, padre de gemelos y “entrenador Pokemon a tiempo parcial”. Así se definió en La Revuelta, donde confesó que su pasión por coleccionar cartas y cromos de todo tipo han hecho que su colección supere un valor económico de un millón de dólares. Una afición por las tarjetas que se ha visto reflejada en una serie de 200 piezas únicas que ha elaborado para promocionar su nuevo disco, CORSA, y que va entregando en mano a personas muy selectas. Una de ellas, el propio David Broncano. Además, el rapero puertorriqueño aprovechó su paso por el programa para estrenar en primicia y en exclusiva el videoclip de una de sus nuevas canciones, “Body”, con una influencia musical que se aleja mucho del trap.

La infancia de “Tremendito Carrión” Nacido en Kansas en 1994, Eladio Carrión vivió también en Hawái y Alaska, hasta que recaló por fin, a los once años, en el Puerto Rico natal de sus progenitores. Un periplo que se debió a que su padre era militar, por lo que vivió gran parte de su infancia en bases del ejército en las que causó algún que otro revuelo. En una ocasión, tuvo la idea de hacer bromas telefónicas llamando a “varios números de la base, que eran fáciles. Pero no sabía que quedaba registrado” el número desde el que se realizaban dichas llamadas. Hasta que se presentó la policía militar en la puerta de su casa: “Era Tremendito Carrión”, confesaba tras ver una foto de su infancia. De aquellos años mantiene su afición por coleccionar cartas. “Empecé en el 99, hay cartas que mi padre compró por 5 dólares y ahora valen 30.000”, aseguraba en La Revuelta, aunque “cuando uno se enamora del hobbie, no tienes miedo a que pierdan valor”. Sin embargo, mantiene dos colecciones, una para una tienda que lanzará en el mes de agosto, y otra iniciada por su padre y continuada por él para legársela a sus hijos, con un valor de “entre 1 y 2 millones” de dólares: “Lo tengo en un cuartito. Cuando tengan 10 años les diré: vengan acá, todo esto es suyo”.

Estreno exclusivo en ‘La Revuelta’ El artista puertorriqueño pasó por España en su última gira a principios de 2026 y ya trabaja en la siguiente, aunque “aún quedan cosas por hacer” después de publicar recientemente su nuevo disco, CORSA. Por el momento, solo lo ha presentado en directo en Puerto Rico, donde no había actuado nunca “y lo tenía pendiente”, y lo hará próximamente en República Dominicana. En ese álbum se encuentra “Body”, una canción “muy diferente” y que llevaba “muchos años con ganas de hacer”, alejándose del trap para plasmar un sonido que recuerda a Planet Rock, uno de los himnos de los inicios del hip hop, con influencias electro. “Sacamos los sintes y quedó exactamente como yo la tenía en mi cabeza”, aseguraba antes de estrenar en primicia y en exclusiva el videoclip en La Revuelta: “No he puesto ni una preview en mis redes”. Cantante, papá, entrenador Pokemon y bailarín.