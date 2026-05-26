Las elecciones del Real Madrid ya tienen fecha: se celebrarán el domingo 7 de junio

El 2 de julio de 2006 Ramón Calderón se proclamó ganador de las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid con unos 250 votos de ventaja sobre la candidatura de Juan Palacios y unos 1.600 sobre la de Juan Miguel Villar Mir, sus principales rivales en una nómina de cinco candidaturas que también incluía a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

20 años después esa fecha electoral dejará de ser la última en el club madridista. Entre medias, en las convocatorias de 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025 Florentino Pérez siempre ha sido elegido presidente como único candidato (con el cambio de los estatutos del club los interesados en presentarse deben cumplir requisitos como un aval correspondiente al 15% del presupuesto de gastos del club, equivalente a 187 millones de euros en la actualidad).

Ahora ha sido el empresario Enrique Riquelme quien ha puesto el interés y conseguido el aval y, una vez aceptada su candidatura, este martes la Junta Electoral del club, que preside José Manuel de Carlos, ha fijado la fecha de las elecciones, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

"La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid", indica el acta de la última reunión del organismo electoral del club.

Según informa Europa Press, en anteriores elecciones los socios habían acudido a votar al Estadio Santiago Bernabéu, pero la visita a Madrid del papa León XIV, que celebrará en el coliseo madridista un encuentro multitudinario, ha hecho descartar esta opción.

Se verán las caras el socio número 1.484 del club, Florentino Pérez, a sus 79 años de edad, y el número 41.736, Enrique Riquelme, de 37.