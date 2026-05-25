Enrique Riquelme pide a Florentino Pérez un debate para comparar proyectos "las veces que sean necesarias"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, pidió a su rival en las elecciones, Florentino Pérez, debatir para comparar ideas "las veces que sean necesarias" y anunció que el próximo miércoles presentará de forma oficial el que será su proyecto dirigido a los socios del club blanco.

El empresario, presidente de Cox Energy, inauguró este lunes su sede electoral en el Paseo de la Castellana y atendió a los medios de comunicación para pedir a Pérez un debate para que los socios del Real Madrid puedan decidir qué proyecto es el mejor a la hora de votar.

"Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho", afirmó Riquelme, quien pidió "debatir las veces que sean necesarias dos proyectos de una manera sana y respetuosa".

Además, indicó que su proyecto no es "anti nadie ni contra nadie" y dejó claro que es "a favor del Real Madrid" y que el debate servirá para conseguir el mejor club posible en los próximos años.

Precisamente, anunció, el próximo miércoles presentará el "mayor proyecto transformacional" posible para los socios, a quienes dijo que hay que escuchar para mejorar al Real Madrid: "En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso", declaró.