Enrique Riquelme formaliza su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid
- El empresario ha comunicado a la Junta Electoral su intención de presentar candidatura, primer paso en el proceso
- Riquelme dispone de 48 horas para presentar su candidatura oficial para ser presidente del Real Madrid
RTVE.es
El empresario Enrique Riquelme ha dado el primer paso para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Riquelme ha formalizado su intención de lanzar una candidatura, para la que tiene 48 horas. El sábado 23 finalizará el plazo para la presentación de candidaturas.