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Enrique Riquelme formaliza su intención de presentarse a las elecciones del Real Madrid

  • El empresario ha comunicado a la Junta Electoral su intención de presentar candidatura, primer paso en el proceso
  • Riquelme dispone de 48 horas para presentar su candidatura oficial para ser presidente del Real Madrid
El presidente Ejecutivo del Grupo Cox Enrique Riquelme.
El presidente Ejecutivo del Grupo Cox Enrique Riquelme. EFE
RTVE.es

El empresario Enrique Riquelme ha dado el primer paso para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Riquelme ha formalizado su intención de lanzar una candidatura, para la que tiene 48 horas. El sábado 23 finalizará el plazo para la presentación de candidaturas.

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