Mundial 2026, en directo hoy, 5 de julio: los 'vikingos' de Haaland ponen a prueba su sueño contra la canarinha
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Brasil - Noruega de octavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 5 de julio continuamos con otros dos partidos de octavos de final y en RTVE nos centramos en el Brasil - Noruega, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 22:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el México - Inglaterra, que se juega en la madrugada ya del lunes a las 2:00 horas.
Marruecos demostró su pegada al vencer por 0-3 a Canadá, primera anfitriona en caer eliminada y Francia logró superar el muro ultradefensivo de Paraguay ya está en la siguiente ronda. Ambos equipos se verán las caras en el primer cruce de cuartos de final. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
12:00 Súper resumen Paraguay - Francia
¿Te perdiste el partido? Pincha ya para ver el súper resumen del Paraguay - Francia (VER EN RTVE PLAY)
11:40 La decisión pendiente de Alfaro
Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, no reveló su futuro, si seguirá o no al frente del equipo. Primero debe hablar con su familia. Prometió a su esposa y sus dos hijas la retirada. “Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030”, (Informa EFE).
11:25 ¿Conoce la afición española a los cinco máximos goleadores de la historia de la selección?
Preguntamos en los aledaños del Estadio de Los Ángeles por los artilleros más prolíficos de la Roja. Y tú ¿Cuántos te sabías?
“⚽️ ¿Conoce la afición española a los cinco máximos goleadores de la historia de la selección?— Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2026
Preguntamos en los aledaños del Estadio de Los Ángeles por los artilleros más prolíficos de la Roja.
Y tú, ¿cuántos te sabías?
🇵🇹🇪🇸Portugal-España, lunes a las 21:00h en @La1_tve y… pic.twitter.com/PhxDNakEW1“
11:10 Ve cómo van quedando los cuartos de final
Los partidos de esta jornada definirán el siguiente cruce de cuartos de final del Mundial 2026. Puedes seguir día a día cómo queda el cuadro en el siguiente gráfico.
10:55 México - Inglaterra, un duelo para decir adiós a fantasmas del pasado
A las 2:00 del lunes tendrá lugar el México - Inglaterra. Los chicos de Javier Aguirre se mantienen invictos, con cero goles y juegan en casa en el Estadio Azteca. Con esto sobre la mesa buscarán vencer a una Inglaterra que no derrota desde 1985. Los 'Three Lions' por su lado, buscarán generar un recuerdo positivo en el estadio donde cayó derrotado en el Mundial de 1986 ante Argentina por 'la mano de Dios' de Diego Armando Maradona. La última vez que ambos equipos de enfrentaron en un torneo mundialista fue 1966, con victoria inglesa y días después, Inglaterra levantaría su única Copa del Mundo.
10:40 Brasil - Noruega: duelo de goles entre Haaland y Vinicius
Brasil y Noruega llegan a octavos después de unos esforzados dieciseisavos que ambas solventaron por 2 a 1. Los brasileños llegan con el susto en el cuerpo que les dejó Japón, a la que solo doblegaron en el último minuto de un partido en el que las sensaciones no fueron especialmente buenas. Los noruegos llegan tras ganar por primera vez una eliminatoria mundialista ante Costa de Marfil, así que saltan hoy al campo con la tranquilidad del deber cumplido.
10:25 Agenda del día, segunda jornada de octavos
¡Buenos días! Llega la hora de la verdad para los favoritos para hacerse con la estrella. En esta jornada del Mundial 2026, Brasil, Noruega, México e Inglaterra se juegan el pase a los cuartos de final. El encuentro entre México e Inglaterra arrancará de madrugada, a las 02:00 horas del lunes 6 de julio en Ciudad de México. El conjunto azteca busca seguir haciendo historia ante su público, tras haber eliminado a Ecuador. El estadio será una olla a presión para recibir a Inglaterra, que ya sufrió para eliminar a RD Congo.