Mundial 2026, en directo hoy, 5 de julio: los 'vikingos' de Haaland ponen a prueba su sueño contra la canarinha

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo 5 de julio continuamos con otros dos partidos de octavos de final y en RTVE nos centramos en el Brasil - Noruega, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 22:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el México - Inglaterra, que se juega en la madrugada ya del lunes a las 2:00 horas.

Marruecos demostró su pegada al vencer por 0-3 a Canadá, primera anfitriona en caer eliminada y Francia logró superar el muro ultradefensivo de Paraguay ya está en la siguiente ronda. Ambos equipos se verán las caras en el primer cruce de cuartos de final. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.