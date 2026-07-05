Rodri en RTVE: "A nivel físico muy bien, estoy acabando los partidos"

Rodri Hernández afronta con optimismo el duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España. El centrocampista atendió a RTVE junto a nuestro compañero y enviado especial, Roi Groba, para analizar las sensaciones de la Selección antes de uno de los grandes partidos del torneo.

El capitán de la Selección destacó la evolución del equipo durante el campeonato, su buen momento físico y el amplio margen de mejora que todavía tiene España. Sobre Portugal, Rodri espera un encuentro duro e igualado ante un rival al que conocen bien y advierte de la importancia de controlar los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en una eliminatoria.

P: ¿Qué sensaciones trae el equipo de cara a estos octavos de final? Supongo que muy bien después de los resultados de los últimos partidos y de la buena imagen del equipo.

R: Con muchas ganas de que llegue mañana, de enfrentarnos a un gran rival. Como dices tú, pues contentos un poco de la dinámica que está siguiendo el equipo. Yo creo que creciente y bueno, sobre todo satisfecho con los resultados.

P: Nos decía Dani Olmo: Tenemos que aprender de los pocos errores que cometimos contra Portugal en la última Nations. ¿Cómo puede ser el partido mañana?

R: Nos hemos enfrentado ya muchas veces a Portugal. Una grandísima selección con grandes jugadores que cooperan bien a nivel colectivo. Creo que también nos conocen bien, nosotros también les conocemos bastante bien. Creo que va a ser un partido duro, un partido que se va a definir por detalles, y a eso se refería Dani. Controlar al máximo los pequeños detalles que marcarán la diferencia.

P: ¿Y tú qué tal? Me acuerdo de que nos decías en Las Rozas, al empezar la concentración: "Llego pletórico por tener menos carga de partidos". De cara a este Mundial. ¿Cómo te ves? Te estamos viendo de menos a más, alcanzando tu mejor nivel ahora en los últimos encuentros.

R: Bien, muy bien. Como ya dije, a nivel físico, muy bien, muy contentos, acabando bien los partidos. Y como dices tú, de menos a más, como creo que está siendo el recorrido de esta selección y el recorrido lógico en un torneo tan largo. Yo creo que hemos hecho una fase de grupos buena. Al final ves los resultados, los goles a favor, los goles concedidos. Y a día de hoy seguimos sin conceder, así que contentos por la progresión. Yo creo que el margen de mejora es amplio todavía y todavía no estamos ni en el ecuador del torneo. Así que ya te digo, contentos con esa progresión tanto individual como colectiva.

*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santi S. Segura