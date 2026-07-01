Inglaterra - RD Congo, en directo hoy en vídeo el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Atlanta será el escenario donde Inglaterra y República Democrática del Congo se medirán por primera vez. Además, será el tercer enfrentamiento de la selección inglesa contra un equipo africano en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo y el segundo encuentro en esta edición (empataron 0-0 ante Ghana en fase de grupos). Por parte de RD Congo, disputará su primer partido de fase eliminatoria y será el undécimo equipo africano en jugar una eliminatoria mundialista.

Desde que Thomas Tuchel es el entrenador de Inglaterra, permanece invicta en sus 11 partidos oficiales (10 victorias y un empate), contando los encuentros de este Mundial, donde sumaron 7 puntos luego de ganarle a Croacia (4-2) y Panamá (0-2) e igualar ante Ghana (0-0). La selección africana dio la sorpresa tras empatar ante Portugal (0-0), cayó por la mínima ante Colombia (1-0) y derrotar (3-1) a Uzbekistán en la última jornada.

Los "Three Lions" fueron la tercera con mayor posesión de todas las fases de grupos con un 65,3%, mientras que los "Les Leopards" (los leopardos) fueron la 38 que menos posesión tuvo de todo el torneo con un 38,5%. Los ingleses fueron el equipo con mayor posesión en un partido sin lograr la victoria durante la fase de grupos (78,9% en el empate 0-0 contra Ghana), algo que probablemente haga RD Congo en este encuentro.

Harry Kane es el jugador inglés con más goles en este Mundial, con 3, y es el máximo goleador de Inglaterra en mundiales, con un total de 11 goles. Por su parte, Yoane Wissa ha anotado el 75% de los goles de la RD Congo en la Copa del Mundo 2026 (3 de 4), promediando un gol cada 90 minutos en el torneo. Esta cifra es igual a la que registró en la temporada 2025-26 con el Newcastle United (3), donde promedió un gol cada 301 minutos en todas las competiciones.