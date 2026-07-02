Llega la hora de la verdad: España se enfrenta a Austria y a sus dudas para seguir soñando en el Mundial

La selección española se enfrenta este jueves a Austria en Los Ángeles en los dieciseisavos de final del Mundial. Se terminó la fase de grupos y con ella los partidos en los que debes sumar, pero en los que no ves el abismo de cerca. A partir de ahora, cualquier tropiezo, cualquier mal día te arrebata el sueño de pelear por la segunda estrella.

España está avisada. Alemania y Países Bajos ya están en casa tras caer ante Paraguay y Marruecos, respectivamente; mientras que Brasil e Inglaterra sufrieron de lo lindo para mantenerse con vida en el torneo ante dos selecciones teóricamente inferiores como Japón y Congo. La Roja tendrá en frente a un rival correoso, Austria, que se clasificó 'in extremis' para las eliminatorias tras empatar en el descuento su último compromiso ante Argelia.

El equipo de Luis de la Fuente llega a la cita con dudas tras no haber desplegado todavía el fútbol excepcional que venía mostrando en los últimos años, pero sin haber concedido ni un solo gol en todo el campeonato.

España cuenta con todos disponibles a excepción de Nico Williams Luis de la Fuente continúa en busca de su once deseado. El técnico ha hecho cambios en los tres partidos de la fase de grupos y cuenta con dudas en algunas posiciones. Una de las grandes incógnitas para el partido ante Austria es quién ocupará el lateral derecho. Marcos Llorente desempeñó ese rol ante Cabo Verde y Uruguay, mientras que Pedro Porro actuó en ese puesto frente a Arabia Saudí. La otra duda importante está en el tercer centrocampista que acompañará a Pedri y Rodri en la medular. Ante Cabo Verde fue Fabián, frente a Arabia jugó Dani Olmo y contra Uruguay salió Mikel Merino. El mediapunta del FC Barcelona es quien ha dado mejores prestaciones y podría estar por delante. Sea como fuere, Luis de la Fuente cuenta con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Nico Williams. El extremo, que sufre un lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho, se ejercitó en solitario este miércoles en el último entrenamiento previo al duelo, realizado en Los Ángeles. Pese a todo, el extremo del Athletic Club padece una lesión menos grave de lo esperado y podría estar en un hipotético cruce de octavos, como confirmó en una entrevista con RTVE: “Me encuentro bien, ha sido mucho menos de lo que esperaba, así que estoy con ganas de volver y poder ayudar más”. Nico Williams, a RTVE sobre su lesión: "Estuve rezando a ver si se me había aparecido la Virgen y por suerte ha aparecido" ROI GROBA (ENTREVISTA) / ADRIÁN HERRERO (TEXTO) (ENVIADOS ESPECIALES AL MUNDIAL 2026) Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que aún no ha debutado, completaron el entrenamiento con el resto de sus compañeros. El nuevo fichaje del Liverpool cuenta con más opciones que el canario para disfrutar de minutos ante el combinado austriaco. La enfermería se vacía poco a poco y alivia un poco a Luis de la Fuente, que veía cómo la posición de extremo se había quedado prácticamente huérfana. “La recuperación de Yeremy ha sido milagrosa. Parecía que podía tener una fractura y gracias a Dios no ha sido nada importante. Hoy ha entrenado con total normalidad. Víctor está bien, pero lleva tiempo sin competir, depende de cómo esté el partido decidiremos”, declaró al respecto el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Esa carencia de extremos ha fortalecido la importancia de Álex Baena, que se ha hecho con la titularidad en el flanco izquierdo. El andaluz fue el MVP del partido ante Uruguay tras marcar el gol de la victoria de España. “🇪🇸 GOOOOOOOOOOOL DE BAENA



¡España se adelanta con este disparo del extremo que Muslera no acierta a despejar!



🏟️ Uruguay - España, en @La1_tve y @rtveplay #MundialRTVE #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xVwzZDIu9s“ — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2026

De la Fuente: “A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo" Luis de la Fuente aseguró este miércoles que el equipo está mejorando y acercándose “a su mejor cara”. El riojano ve a un equipo "concienciado y seguro" con unos jugadores que ya van recuperando “sensaciones y automatismos que tenían en el pasado”. “A medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Para mí, son los mejores del mundo y seguimos en esa línea, pero estamos viendo cómo se está desarrollando el campeonato, la igualdad que hay. Sabemos que hay que dar la mejor versión y cometer pocos errores. Sigo siendo igual de exigente y realista, pero igual de optimista”, declaró en la previa. Luis de la Fuente: “A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo" ADRIÁN HERRERO (ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026)

A por un récord... y a romper una maldición Este jueves no solo está en juego el pase a octavos de final del Mundial, también la posibilidad de acabar con dos registros: uno positivo y uno negativo. España no ha encajado ningún gol en todo el torneo y Unai Simón acumula ya 476 minutos sin encajar gol en un Mundial. El portero podría batir el récord histórico, actualmente en manos de Walter Zenga. El guardameta italiano sumó 517 minutos sin ver perforada su portería en el Mundial de Italia 1990. La Roja también puede acabar con una 'maldición'. Los nuestros encadenan dieciséis años sin superar una eliminatoria mundialista. La última vez que España avanzó en una ronda del K.O. fue en la final de Sudáfrica 2010, partido en el que levantó su primer y única Copa del Mundo hasta la fecha. Cayó en fase de grupos en 2014, ante Rusia en octavos en 2018 y frente a Marruecos en la misma ronda en 2022. España - Austria: la Roja busca la primera victoria en una eliminatoria de Mundial… desde la final de Sudáfrica Javier Galán