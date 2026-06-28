Argelia - Austria, en directo hoy el partido del grupo J del Mundial 2026
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro desde Kansas City a las 4:00 horas en RTVE.es
Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre Argelia y Austria de la jornada 3 del Grupo J del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El partido se disputa en el estadio de Kansas City, a las 4:00 horas peninsulares y te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.
En directo, Argelia - Austria | Mundial 2026
Con Argentina afianzada en el liderato en el otro partido y Jordania buscando un imposible ante la albiceleste, el Argelia - Austria se antoja una 'final' por la segunda plaza del grupo, aunque les espera el 'hueso' de España. Llegan empatadas a 3 puntos, pero con un balance de goles de 0 para los austriacos y -2 para los argelinos. Por tanto, a los centroeuropeos les basta con un empate, mientras que los norteafricanos están obligados a ganar.
Los fantasmas de 1982
El único precedente mundialista entre ambas selecciones data de la fase de grupos de España 1982, donde Austria se impuso por 2-0. Aquel partido supuso la última vez que el combinado austriaco logró mantener su portería a cero en una Copa del Mundo; desde entonces arrastran una racha de 11 encuentros consecutivos encajando. Por su parte, Argelia busca romper su particular maleficio europeo: no derrota a una selección de la UEFA en este torneo desde su debut absoluto en 1982, cuando venció 2-1 a la República Federal de Alemania. Tras ese hito, encadena ocho partidos sin ganar ante rivales del Viejo Continente. Lo que pasó después es ya historia: el partido de El Molinón (Gijón) entre Austria y la RFA con sospechas de amaño, porque una victoria alemana por la mínima garantizaba la presencia en la siguiente fase de ambos y ese fue precisamente el resultado (1-0).
Contraste de estilos
Los 'Zorros del Desierto' están mostrando una propuesta muy valiente bajo el mando de Vladimir Petkovic. Lideran el Grupo J en recuperaciones en zona de ataque (22) y ejercen una presión de alta intensidad sobre casi la mitad de los toques de sus rivales (48.4%). El joven atacante argelino Ibrahim Maza está siendo una de las grandes sensaciones. Es el futbolista de su equipo con más remates (5) y más conducciones que finalizan en disparo (2). Su desparpajo es tal que, en todo el Mundial, solo el marfileño Yan Diomande (16) supera sus 15 intentos de regate.
Enfrente tendrá a Marcel Sabitzer. El mediocampista se convirtió en la jornada anterior en el primer austriaco en alcanzar las 12 titularidades en grandes torneos (Mundial/Eurocopa). Desde la llegada de Ralf Rangnick, es el eje absoluto de su selección: lidera los registros de participación en goles (26), remates (112) y ocasiones creadas (62). El bloque dirigido por Rangnick destaca por su solidez e intensidad física, siendo el equipo que menos pases por acción defensiva permitida (9.3) registra en el grupo. además, Austria ostenta el récord de más partidos jugados en la historia del torneo sin registrar jamás un empate 0-0 (31 encuentros).