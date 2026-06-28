Argelia - Austria, en directo hoy el partido del grupo J del Mundial 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro entre Argelia y Austria de la jornada 3 del Grupo J del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El partido se disputa en el estadio de Kansas City, a las 4:00 horas peninsulares y te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, Argelia - Austria | Mundial 2026 Con Argentina afianzada en el liderato en el otro partido y Jordania buscando un imposible ante la albiceleste, el Argelia - Austria se antoja una 'final' por la segunda plaza del grupo, aunque les espera el 'hueso' de España. Llegan empatadas a 3 puntos, pero con un balance de goles de 0 para los austriacos y -2 para los argelinos. Por tanto, a los centroeuropeos les basta con un empate, mientras que los norteafricanos están obligados a ganar.

Los fantasmas de 1982 El único precedente mundialista entre ambas selecciones data de la fase de grupos de España 1982, donde Austria se impuso por 2-0. Aquel partido supuso la última vez que el combinado austriaco logró mantener su portería a cero en una Copa del Mundo; desde entonces arrastran una racha de 11 encuentros consecutivos encajando. Por su parte, Argelia busca romper su particular maleficio europeo: no derrota a una selección de la UEFA en este torneo desde su debut absoluto en 1982, cuando venció 2-1 a la República Federal de Alemania. Tras ese hito, encadena ocho partidos sin ganar ante rivales del Viejo Continente. Lo que pasó después es ya historia: el partido de El Molinón (Gijón) entre Austria y la RFA con sospechas de amaño, porque una victoria alemana por la mínima garantizaba la presencia en la siguiente fase de ambos y ese fue precisamente el resultado (1-0). Mundial 82: Del batacazo de España al 'biscotto' entre Austria y Alemania RTVE.es