RD Congo - Uzbekistán, en directo hoy el partido del grupo K del Mundial 2026

El duelo del Grupo K entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán llega cargado de tensión en la última jornada del Mundial 2026. Ambas selecciones afrontan el partido con la necesidad de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación, en un grupo dominado hasta ahora por Colombia y Portugal.

El encuentro supone además un choque entre dos de las historias más singulares del torneo: el regreso mundialista de los congoleños tras más de medio siglo y el estreno absoluto de Uzbekistán en un Mundial.

La previa La República Democrática del Congo está firmando un Mundial competitivo en su regreso a la máxima cita internacional por primera vez desde 1974. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre arrancó con un meritorio empate ante Portugal (1-1) y cayó por la mínima frente a Colombia (0-1), por lo que llega a esta última jornada obligada a buscar la victoria. Uzbekistán está viviendo un momento histórico al disputar el primer Mundial de su historia. El equipo asiático, dirigido por el campeón del mundo de 2006 Fabio Cannavaro, ha mostrado valentía pese a la dificultad del grupo. Debutó con una derrota ante Colombia (1-3) y sufrió un goleada frente a Portugal (0-5), resultados que le dejan sin margen de error. Aun así, la selección uzbeka mantiene la ilusión de cerrar su histórica participación con una victoria que le permita soñar con una clasificación como una de las mejores terceras.