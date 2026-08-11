Albares se reúne este martes con el presidente de Ceuta para tratar la evolución de la crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta persiste, con centenares de personas en la calle a la espera de ser filiadas y de poder ser atendidas por los servicios de emergencia. Ante esta situación, el Gobierno mantiene su intención de estar sobre el terreno y este martes se ha desplazado hasta la ciudad autónoma el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien mantendrá una reunión de coordinación con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

El encuentro llega después de que este lunes el presidente de Ceuta haya reclamado al Gobierno un mando único para afrontar la actual crisis migratoria, con el despliegue de un centro de internamiento para que las personas que se encuentran en situación irregular estén "confinadas y tengan restringida la libertad de movimiento hasta que se culminen los expedientes de expulsión".

Juan Jesús Vivas mantiene que en Ceuta todavía permanecen entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular, viviendo en la calle y también en asentamientos en la playa del Trampolín. Muchos de ellos son menores; el Gobierno ha apostado en las últimas horas por la reagrupación familiar para que vuelvan a estar con sus familias.

Por parte del Ejecutivo central, este miércoles seguirán las visitas de ministros, cuando se desplazará hasta la ciudad autónoma la titular de Defensa, Margarita Robles. En las últimas horas, tanto Defensa como Interior han ordenado la cancelación de todos los permisos, licencias y vacaciones de los militares y Guardias Civiles destinados en Ceuta para reforzar la seguridad de la ciudad autónoma.