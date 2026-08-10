Defensa ordena cancelar los permisos a los militares destinados en Ceuta a partir del 13 de agosto

La Comandancia General de Ceuta ha ordenado la cancelación de todos los permisos de sus militares destinados en la ciudad autónoma a partir del próximo jueves 13 de agosto hasta nueva orden, salvo en casos excepcionales, según han confirmado fuentes de Defensa.

La decisión, firmada por el general jefe de la Comandancia General de Ceuta, establece que estos casos excepcionales tendrán que estar "debidamente justificados" por el jefe de la unidad que podrá conceder la autorización para continuar con el permiso.

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez, ha explicado que esta resolución obliga a todos los efectivos que disfrutaban de sus vacaciones en la península o en otro país a volver a Ceuta. Los "casos excepcionales" quedan a criterio del jefe de la unidad.

Temor a una nueva entrada masiva el 15 de agosto El portavoz de la ATME relaciona esta decisión con "la grave situación" que se vivió en la ciudad autónoma tras la entrada masiva la semana pasada de 72.000 personas desde Marruecos. El temor a una posible nueva afluencia multitudinaria el próximo sábado 15 de agosto ha motivado esta decisión tras detectarse varios llamamientos a través de redes sociales. La Guardia Civil investiga otra posible entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto RTVE.es Según la asociación, ya hay miles de efectivos destinados en Ceuta, una ciudad que ha calificado como "muy militarizada", repartidos en diferentes unidades como la Legión, el Grupo de Regulares de Ceuta 54, el regimiento de Caballería Montesa 3 o el regimiento de Ingenieros. Gómez ha defendido que entiende esta decisión desde la "responsabilidad" de su trabajo, pero piden pensar en "el día de después". Además, se pregunta si el Ministerio de Defensa compensará a los militares afectados por los gastos de transporte o alojamiento perdidos al interrumpir sus vacaciones.