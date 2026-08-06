La Guardia Civil investiga otra posible entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto

La Guardia Civil ha evaluado en un documento otra entrada masiva por la frontera de Marruecos con Ceuta para el 15 de agosto, una convocatoria que "circula en redes sociales", seguidas por cientos de miles de personas, pero de la que no se puede plantear "una previsión de asistentes". El informe asegura que "no está acreditado" quién lanzó la convocatoria ni que esté detrás de ella el gobierno marroquí.

"El riesgo de materialización es real, pero su magnitud es incierta. La actuación preventiva de Marruecos en carreteras, estaciones, Fnideq [Castillejos] y la costa será determinante, al igual que el refuerzo español", dice el documento, al que ha tenido acceso Mañaneros. Se trata de un informe realizado a partir de fuentes abiertas, es decir, información en redes sociales y medios de comunicación, para "determinar" si existe una convocatoria para entrar en Ceuta el 15 de agosto, determinar su alcance, difusión y el grado de organización que existe.

La conclusión es que "la convocatoria es real y está documentada en Facebook, WhatsApp e Instagram", donde se han compartido mensajes con fechas, puntos de partida "y discusiones logísticas". Sin embargo, también se puntualiza que la conclusión "rigurosa" de esta investigación "no es 'habrá un asalto el 15 de agosto'”, sino “existe una convocatoria digital activa y potencialmente movilizadora para esa fecha; su ejecución, tamaño y autoría aún no están confirmados”. El movimiento físico de personas en esa fecha es "posible", pero no está confirmado.

Evidencia de que la convocatoria existe "La investigación permite afirmar, con confianza alta, que desde finales de julio y comienzos de agosto de 2026 circulan en redes sociales utilizadas por jóvenes marroquíes llamamientos para intentar una nueva entrada colectiva en Ceuta alrededor del 15 de agosto", se expone en el documento, de seis páginas. La Guardia Civil analiza la información publicada en medios de comunicación españoles y pero también marroquíes, "lo que confirma que el asunto ha trascendido el ecosistema digital español", y ha revisado grupos de Facebook, WhatsApp e Instagram con miles de participantes, que oscilan entre 400.000 y 422.560 miembros al sumar las informaciones en medios, cifras "que deben interpretarse con cautela". Pero para la Guardia Civil, lo importante -"la señal robusta"- no es tanto el número bruto de participantes en los grupos sino la coincidencia en la fecha del 15 de agosto, las referencias geográficas que comparten, las conversaciones sobre cómo organizar el paso y la "persistencia" de estos mensajes durante varios días (la investigación se realizó hasta el 4 de agosto). En medio, también mensajes desinformadores sobre la apertura de la frontera, concesiones de asilo, ayudas o la imposibilidad de que quienes llegan a Ceuta sean devueltos. ¿Y ahora qué? La ley fija un plazo de 72 horas para devolver migrantes y de 60 días en centros de internamiento Inés P. Chávarri