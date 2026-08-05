La Justicia marroquí procesa a 52 personas por su presunta implicación en los cruces irregulares de migrantes a Ceuta

La Justicia marroquí ha llevado a 52 personas a los tribunales por la crisis migratoria en la que miles de marroquíes han cruzado de manera ilegal a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, según informa la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH) y ha podido confirmar RTVE.

La sección de la AMDH de Nador afirma en un comunicado que 11 jóvenes han sido puestos a disposición de la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de Nador y otras 41 personas, entre ellas dos menores, han sido presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia de Nador. Los 52 se encuentran en prisión preventiva, algunos procesados por delitos de carácter criminal.

La AMDH "expresa su preocupación por estas actuaciones judiciales y considera inquietante que se recurra a un enfoque principalmente securitario y represivo para tratar el fenómeno migratorio, en lugar de abordar las causas estructurales que empujan a jóvenes y menores a arriesgar sus vidas". Asimismo, la asociación pide que se respeten "todas las garantías de un juicio justo" en un contexto en el que el país se encuentra en una huelga de abogados.

La cifra oficial de muertos en aguas ceutíes, según las autoridades españolas, es de 75, después de que más de 50.000 personas entrasen en la ciudad autónoma de manera irregular. Por su parte, la ONG Caminando Fronteras cifra en 141 los fallecidos durante la crisis migratoria, y apunta que 63 cadáveres se recuperaron en territorio marroquí y los 78 restantes en la ciudad autónoma. El Gobierno marroquí mantiene el número de muertos en 11 personas.