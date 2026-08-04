El albergue de ‘Dog House’ se enfrenta a un nuevo desafío: encontrar un perrito para una persona con problemas de movilidad

Desde la fidelidad inquebrantable de Hachiko hasta las inolvidables aventuras de Lassie, los perros han protagonizado algunas de las historias más emocionantes jamás contadas. Pero, más allá de la ficción o de los nombres, cada perro tiene la capacidad de cambiar una vida con un gesto, una mirada o un cariño incondicional. Porque ellos no solo nos acompañan: nos enseñan el verdadero significado de la lealtady elamor sin condiciones. Y hay un lugar especial donde se escriben grandes historias entre perros y humanos: Dog House. ¡No te lo pierdas!

Familia Torres: Volver a construir un hogar Recién aterrizados tras una larga estancia en Alemania, la familia Torres llega al albergue de Dog House con un objetivo: dar hogar a un perrito abandonado. Y nadie mejor que ellos sabe lo importante que es un hogar, ya que buscan construir el suyo en su tierra natal: Córdoba. “Lo más duro de habernos ido de Alemania ha sido dejar allí a nuestros amigos”, explicaba Teo, el pequeño de la familia. “Les echo mucho de menos porque siempre he estado con ellos, me han apoyado, y me he divertido mucho a su lado”, explica entre lágrimas mientras su madre trata de consolarle. A pesar de que extrañan su pasado, están deseando construir un futuro lleno de alegrías junto a un nuevo compañero. ¿Encontrarán un perrito con el que comenzar una nueva vida juntos? La familia Torres se sorprende en el jardín de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

David y Joaquín: “No he tenido una infancia feliz” A las puertas del albergue, Chenoa espera a David y Joaquín, una pareja de informáticos con ganas de encontrar un nuevo miembro para su familia. Ambos desean encontrar el amor y dar una segunda oportunidad a un perrito con necesidades. Conocen lo que es sentir el calor del amor perruno cuando el resto de cosas en la vida no van bien, ya que la infancia de Joaquín no fue del todo fácil y se sintió muy acompañado por su perrita. “No he tenido una infancia feliz”, comienza. “He pasado por muchos momentos de acoso y el mejor momento de mi día era cuando llegaba a casa del colegio y la perrita estaba esperándome”, narra Joaquín. “Se tumbaba conmigo en la cama y, entonces, llegaba la calma”, explica. ¿Podrá Joaquín encontrar un perrito con el que volver a sentir lo mismo? David y Joaquín esperan al staff del albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Sara, Judith y María: El arte de pasear a un perrito Sara llega junto a su hermana María y su asistente Judith al albergue de Dog House. “Sara tiene una enfermedad extraña que afecta especialmente a su musculatura”, explica su hermana. Sin embargo, la joven es educadora social y deportista de élite, concretamente, jugadora de la Selección española de hockey. “Soy muy independiente. Tengo mi trabajo, mi pareja y mis gatos”, comenta Sara con orgullo. Sin embargo, ha vivido momentos de gran dificultad a lo largo de su vida. Su hermana recuerda lo duros que fueron los meses en los que ingresaron a Sara después de que ella misma le contagiase un virus: “Un día me ingresaron y estuve una semana en el hospital. Cuando volví, se lo pegué a Sara, y lo que para mí fue una semana de ingreso, para ella fueron cuatro meses”, concluye. Ahora, desean encontrar un perrito al que Sara pueda pasear y dar un hogar. Esperemos que el staff encuentre el candidato perfecto. Sara, Judith y María llegan a 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Gemma y Merche: Un compañero para Arena Las puertas de Dog House se abren para recibir a una nueva familia: Gemma y Merche, que llegan acompañadas por una perrita: Arena. La peluda de la familia tiene ansiedad por separación, lo que impide quedarse sola incluso cuando Gemma sale a trabajar. Sin embargo, el staff advierte que, aunque en ocasiones puede funcionar, adoptar otro perrito en estos casos no tiene por qué ser la solución. Por su parte, Gemma no tiene preferencias de edad, ni de tamaño. Solo busca un nuevo compañero para ella y su perrita. ¿Encontrará Arena un compañero con el que vivir más tranquila? Gemma, Merche y Arena esperan a conocer a su nuevo compañeroYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Fran y Diana: "Soy la mayor fan de Dog House" Desde que se conocieron en la feria de abril de Barcelona, no se han vuelto a separar. Diana y Fran vienen a Dog House en busca de un hijo perruno y están dispuestos a casarse pronto. Diana es una gran admiradora del programa y tras muchos años haciendo duelo por su anterior perrito, ha decidido que ahora es el momento de volver a adoptar. ¿Decepcionará el albergue a Diana o podrá vivir su sueño de adoptar en Dog House? Diana y Fran esperan conocer a su nuevo perritoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Daniel: Un flechazo para toda la vida Daniel se encuentra con Chenoa a la entrada del albergue. Vinculado al mundo de la industria musical, ha decidido dar el paso de volver a compartir su vida con un perro que le acompañe en su día a día. Durante la conversación, recuerda con emoción a Soul, su perrita, cuya pérdida marcó profundamente su vida. “Una amiga se encontró una perra en Las Palmas de Gran Canaria y le dije: “Mándamela, yo la cuido”, cuenta. “Yhemos compartido doce bonitos años de vida”, añade con nostalgia. Ahora, tras haber superado el duelo y con la ilusión de volver a abrir su corazón, Daniel se dirige al jardín de Dog House. Esperemos que este encuentro salga fenomenal. Daniel llega al albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Un partido con la Selección Española de fútbol femenino Si hablamos de alegrías, los perritos nos dan muchas de ellas, pero hay alguien más que nos hace muy felices: las jugadoras de la Selección nacional de fútbol femenino. Y esta vez, los perritos han visitado la Real Federación Española de Fútbol para conocerlas. “Es innegable el efecto terapéutico que tienen los perros y por ello muchos equipos están apostando por sumar un perrito a sus equipos”, explica María, staff de Dog House. ¿Cómo será la visita a la Real Federación Española de Fútbol? Los perritos de 'Dog House' visitan a las campeonas de fútbol femeninoYolanda Rodríguez Soria (Dog House)