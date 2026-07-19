Vuelve 'Dog House' con Chenoa: No te pierdas el gran estreno

No se puede concebir al ser humano sin su mejor amigo: el perro. Y no se puede concebir un verano sin el programa más emotivo de la televisión: Dog House. Este año, las puertas del albergue vuelven a abrirse con más ilusión y con nuevas sorpresas, pero con un mismo objetivo: dar una nueva oportunidad a aquellos perritos que han sido abandonados.

Esta temporada, Dog House nos recuerda de nuevo que las mejores historias son las que tienen por protagonistas a un humano y a un perrete. Y, con ellos, volveremos a emocionarnos y a creer que, a veces, existen los finales felices.

¿Por qué no te puedes perder Dog House? Si eres sensible o no puedes resistirte a emocionarte ante las grandes historias, coge pañuelos porque la segunda temporada de Dog House va a ser capaz de traspasar hasta los corazones más fríos. Historias de abandono, reencuentros, despedidas que nos darán una lección vital y el ferviente deseo del staff de encontrar un nuevo hogar para los perritos. Estas serán algunas de las claves que definan la nueva entrega del programa. Y es que, más allá de momentos tiernos y emotivos, Dog House lleva a cabo una gran labor social: poner de manifiesto la cruda realidad del abandono en España. A través de cada encuentro, el formato demostrará que adoptar no es solo un acto de solidaridad, sino también de responsabilidad.

Novedades y sorpresas Aunque hay a quienes no les gustan las sorpresas, la segunda temporada de Dog House trae consigo algunas de ellas. Eso sí, el programa regresa manteniéndose fiel al formato y a la esencia que disfrutamos el verano pasado. En esta ocasión, programa rompe con las localizaciones de siempre y abre nuevos horizontes. En esta segunda tanda de capítulos, los escenarios no serán únicamente las instalaciones del albergue y los hogares de las familias, sino que se nos permitirá ir más allá como espectadores. El equipo de Dog House visitará la Real Federación Española de Fútbol para conocer a las actuales campeonas del mundo y la sede de la ONCE, donde conoceremos una emotiva historia de vida. Asimismo, el formato nos invitará a conocer una importantísima realidad dentro del mundo de la adopción canina: las casas de acogida. Y la llegada de nuevas historias traerá consigo nuevos consejos y nuevas formas de actuar que enseñarán tanto a los adoptantes, como a los espectadores. Chenoa, junto a uno de los perretes del albergue de 'Dog House'Yolanda Rodríguez Soria (Dog House)

Un éxito que regresa La primera temporada de Dog House se convirtió en uno de los grandes descubrimientos del verano en La 1, con más de 700.000 espectadores de media, un share máximo del 12,4% y trending topic cada día de emisión. También sedujo a la crítica especializada, que destacó su apuesta por la emoción auténtica y el compromiso con la adopción responsable. Y, por supuesto, encandiló al público, que siguió cada martes el programa y lo comentó en redes sociales. Con esta segunda temporada, RTVE reafirma su apuesta por un entretenimiento que emociona, que conecta y que transforma. Porque Dog House no es solo un programa sobre perros. Es un programa sobre personas.