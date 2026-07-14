La 1 completa su programación de verano con el regreso de 'Dog House' el martes y el próximo estreno de 'Ordena tu vida'

RTVE presenta dos de sus grandes apuestas de entretenimiento para este verano: el estreno el martes 21 de julio de la segunda temporada de 'Dog House', el formato presentado por Chenoa que narra emocionantes historias de adopción entre personas y perros, y la próxima llegada de 'Ordena tu vida', el nuevo programa conducido por Inés Hernand.

En la presentación, que ha tenido lugar en Torrespaña, Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha destacado que RTVE viene con un “verano muy potente” y que la elección de estos formatos para su programación veraniega forman parte de la estrategia de la Corporación de “seguir sumando espectadores” con formatos de servicio público.

En la rueda de prensa se ha anunciado el estreno de la segunda temporada de ‘Dog House’ el próximo martes 21, Día Mundial del Perro. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha destacado que “es un programa que te revuelve, historias humanas, historias perrunas que se cruzan, que hacen sonreír y llegan al corazón”. Edi Walter, CEO de BOXFISH, ha asegurado que no deja de sorprender, “tiene alegrías, emoción, tristezas, pero hay historias de vida maravillosas” y que llega en un momento del año ideal, justo en la época en la que muchas familias abandonan a sus perros, “el programa fomenta justo lo contrario”.

Chenoa ha hablado del impacto que tuvo la primera temporada, ya que muchas familias han acudido tras haberla visto el año pasado, y que en esta temporada “hay historias más duras que otras, hay otras que son más divertidas, hay un poco de todo, es una montaña rusa de emociones” y ha recalcado el papel fundamental que tienen las personas del voluntariado.

Foto de familia de 'Dog House'

También se ha presentado este martes ‘Ordena tu vida’, un nuevo programa de éxito internacional con Inés Hernand. “Hemos entrado en seis hogares españoles con familias muy diversas y muy representativas y hemos puesto orden a sus vidas”, ha explicado la presentadora. María Eizaguirre ha recalcado que el programa es “adictivo” y que debajo de cada objeto del que las familias se desprenden “hay un corazoncito que late”.

En el programa, las familias deben deshacerse de, al menos, el 50 % de las cosas que guardan en sus casas. Isabel Paniagua, su directora, ha hablado de la montaña rusa de emociones que sufren las familias a la hora de tomar las decisiones y la transformación que sufren sus vidas. “Cada pertenencia tiene una historia, hay que enfrentarse a decisiones, por qué estas cosas forman parte de tu vida y otras no las necesitas para nada. Después de ver el programa es imposible no ver tu propia casa y tu realidad de otra forma”, asegura Rubén Mayoral, director general de Lavinia Audiovisual.

En la presentación también han intervenido los expertos que ayudan a poner orden. Cristina Simón ha puesto en valor la importancia de la limpieza, asegurando que “hay que dejar de demonizarla”. José Antonio Peironcely ha asegurado que su participación en el programa ha supuesto un antes y un después en el orden de su casa. Y Pilar Quintana se ha sorprendido de la valentía que muestran las familias: “Ven todas su pertenencias ordenadas, categorizadas y se tienen que deshacer de al menos la mitad de las cosas y hay un punto en que deja de dolerles”.

Foto de familia de 'Ordena tu vida'

Martes 21 de julio: Segunda temporada de ‘Dog House’ Tras el éxito del pasado verano, 'Dog House' vuelve a La 1 con una nueva temporada que amplía horizontes y multiplica la emoción. El programa presentado por Chenoa consolida su apuesta por la adopción responsable y suma nuevas historias, nuevos personajes y acciones especiales. Producido por RTVE y por BOXFISH, esta nueva temporada recorre España para encontrar a las personas y familias que buscan un compañero de vida. Cada caso es único: historias de superación, soledad, amor, segundas oportunidades... Chenoa y el equipo de voluntarios de ‘Dog House’ tratarán con empatía y sensibilidad a todas esas personas y también narrarán las historias de cada perro, a fin de dar visibilidad a una realidad que habría que intentar cambiar. Chenoa con su perrita Cloe Esta temporada incorpora acciones especiales que amplían el alcance del programa, como la visita a la Selección Española Femenina de Fútbol para destacar los beneficios que los animales pueden aportar al rendimiento y bienestar de los deportistas de élite; el primer encuentro entre una persona invidente y su perro guía, en colaboración con la ONCE; o la importancia de las casas de acogida.

‘Ordena tu vida’ con Inés Hernand La polifacética Inés Hernand se pone al frente de ‘Ordena tu vida’, un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar, con una propuesta familiar, inspiradora y cercana. Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, el programa adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment. En cada entrega, una familia abre las puertas de su casa y afronta un reto y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Todos los objetos de la casa se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, todos reunidos en un único espacio, y llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Inés Hernand junto a los especialistas José Antonio Peironcely, Cristina Simón y Pilar Quintana 'Ordena tu vida' habla también de grandes historias humanas: recuerdos, cómo vivimos o las emociones que proyectamos sobre los objetos. Un formato que combina emoción, humor y consejos útiles para inspirar a la audiencia a mirar sus propios hogares con otros ojos. Inés Hernand está acompañada de tres especialistas: el carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.