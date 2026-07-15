'El perro andaluz' recibe a Rosa López y Boris Izaguirre en una noche de música, humor y grandes conversaciones

Tras conquistar la pasada semana al 21,8 % de la audiencia y reunir a 3,8 millones de espectadores únicos, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' vuelve este jueves a La 1 con una nueva entrega en la que recibirá a Rosa López y Boris Izaguirre. Música, humor, confidencias y conversaciones inesperadas volverán a marcar el ritmo de un programa que se ha consolidado como una de las citas más singulares del prime time.

La cantante granadina y el escritor y comunicador venezolano compartirán escenario con Manu Sánchez en una noche en la que cualquier anécdota puede dar paso a una reflexión, una carcajada o un giro inesperado. Dos invitados con trayectorias muy distintas, pero unidos por una personalidad arrolladora y una capacidad única para conectar con el público.

El programa recuperará algunas de sus señas de identidad, como las irreverentes apariciones de Doña Carmen Fuentes desde el Archivo de RTVE, las preguntas rescatadas de las históricas entrevistas de Jesús Quintero y la participación de María Galiana al frente de 'Palabras Mayores', además de nuevas sorpresas que seguirán alimentando el particular universo de 'El perro andaluz'.

La música volverá a ocupar un lugar protagonista con la actuación en directo de Rosa López, acompañada por la banda del programa y el coro Gospel It, en un momento especialmente emotivo que dará paso a una conversación sobre algunos de los episodios más importantes de su trayectoria personal y profesional.

Coro 'Gospel it'

Tampoco faltará el confesionario, uno de los espacios más reconocibles del formato, donde Manu Sánchez convierte las preguntas en un juego de complicidad que invita a sus invitados a mostrarse como nunca.

'El perro andaluz by Manu Sánchez' continúa consolidando su cita semanal con la audiencia y reafirma su apuesta por un entretenimiento que combina conversación, emoción, actualidad y espectáculo con un sello propio.