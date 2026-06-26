Manu Sánchez convierte el mítico Tiny Desk de C. Tangana en el gran manifiesto de 'El perro andaluz'

Hay formas de arrancar un programa y luego está la de Manu Sánchez. La nueva entrega de El perro andaluz comienza con una recreación muy especial del ya mítico Tiny Desk de C. Tangana, convertido para la ocasión en una pieza propia y con mensaje.

Acompañado por Kiko Veneno, Antonio Carmona y La Húngara, Manu se adentra en uno de los imaginarios musicales más reconocibles de los últimos años para darle una vuelta cargada de humor, actualidad y referencias al propio programa. El resultado es una apertura que funciona al mismo tiempo como homenaje, parodia y carta de presentación.