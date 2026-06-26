Manu Sánchez convierte el mítico Tiny Desk de C. Tangana en el gran manifiesto de 'El perro andaluz'
- Kiko Veneno, Antonio Carmona y La Húngara acompañan al presentador en su nueva actuación
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Hay formas de arrancar un programa y luego está la de Manu Sánchez. La nueva entrega de El perro andaluz comienza con una recreación muy especial del ya mítico Tiny Desk de C. Tangana, convertido para la ocasión en una pieza propia y con mensaje.
Acompañado por Kiko Veneno, Antonio Carmona y La Húngara, Manu se adentra en uno de los imaginarios musicales más reconocibles de los últimos años para darle una vuelta cargada de humor, actualidad y referencias al propio programa. El resultado es una apertura que funciona al mismo tiempo como homenaje, parodia y carta de presentación.
La libertad de expresión como ADN
Porque detrás de la música y de los guiños hay también una idea muy clara: reivindicar la libertad para opinar, para mojarse y para seguir haciendo televisión sin pedir permiso. Una forma de recordarle al espectador cuál es el ADN de El perro andaluz by Manu Sánchez: humor, conversación, actualidad y una mirada propia a la realidad.
La pieza juega además con algunos de los elementos que ya se han convertido en señas de identidad del programa: los ladridos, la defensa de la libertad de expresión, la respuesta a quienes prefieren el silencio y el orgullo por una propuesta televisiva que ha conectado con millones de espectadores desde sus primeras emisiones.
Con Kiko Veneno, Antonio Carmona y La Húngara sumándose a la fiesta, el resultado es mucho más que un simple arranque musical. Es una declaración de intenciones. Un aviso para navegantes. Porque si algo tiene claro Manu Sánchez es que, mientras existan motivos para opinar, en El perro andaluz se seguirá ladrando fuerte y claro desde Andalucía al mundo.