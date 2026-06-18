Vanesa Martín, sobre el papel de la mujer en la industria: "Tenemos que seguir conquistando derechos y puestos de poder"

Después de un estreno por todo lo alto, El perro andaluz volvió a abrir sus puertas para recibir a una invitada que no se muerde la lengua cuando se trata de defender aquello en lo que cree. Vanesa Martín aterrizó en el programa de Manu Sánchez dispuesta a cantar, emocionarse, reflexionar y, por supuesto, ladrar.

Y lo hizo desde el primer minuto. La cantante apareció entre el público interpretando “He sido”, uno de los temas más especiales de su repertorio. Mientras descendía por las gradas rumbo al escenario, el espectáculo fue creciendo poco a poco con la incorporación de varios músicos repartidos entre los asistentes. Violines y violas se sumaron a la actuación hasta convertir la entrada de la artista en uno de los momentos más espectaculares de la noche.

Ya en el plató, la música volvió a cobrar protagonismo con una actuación única. Vanesa reinterpretó uno de sus himnos más conocidos, “Mi amante amigo”, acompañada por la banda del programa, la Coral Polifónica Alborada de Bollullos Par del Condado y la Orquesta Flamenca de Sevilla en una actuación especialmente diseñada para la ocasión. Además, la noche también dejó espacio para otro de los temas más especiales de su repertorio: la canción que dedicó a Málaga con motivo de la Medalla de Andalucía.

Feminismo, desigualdad y derechos LGTBIQ+ Pero la visita de Vanesa Martín fue mucho más allá de la música. La artista, que fue pregonera del Orgullo de Sevilla en 2023, conversó con Manu Sánchez sobre diversidad, derechos, libertad e igualdad. En una noche en la que el colectivo LGTBIQ+ tuvo un papel destacado, reflexionó sobre la homofobia, los retos que aún quedan pendientes y la necesidad de seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. También hubo espacio para hablar de feminismo y de las desigualdades que todavía persisten entre hombres y mujeres. Porque, aunque se han producido importantes avances en las últimas décadas, la igualdad real sigue siendo una meta por alcanzar en muchos ámbitos de la vida cotidiana. "Nos damos cuenta de que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Quedan muchas cosas por hacer. Tenemos que seguir conquistando derechos y puestos de poder, en mi industria todavía nos queda mucho por hacer. Mi equipo está compuesto el 80% de mujeres, pero no tienen puestos de responsabilidad dentro de la empresa. No pararemos", confesaba la intérprete. Cercana, reflexiva y siempre comprometida con aquello en lo que cree, Vanesa Martín convirtió la entrevista en una conversación sincera, emotiva y sin artificios.