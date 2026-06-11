Manu Sánchez sorprende con el gran arranque de 'El perro andaluz': "Bienvenidos al programa con menos vergüenza del universo"

Con una declaración de principios cantada a ritmo de Bad Bunny, orgullo de clase y una rotunda reivindicación de la periferia, Manu Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a El perro andaluz, la nueva gran apuesta de entretenimiento para el prime time de La 1. Tras el silbato final del partido inaugural del Mundial de Fútbol, el comunicador de Dos Hermanas ha irrumpido en las pantallas conectando desde Sevilla con un monólogo musical cargado de humor, emoción y carga social. "Amo la periferia, la diversidad, los acentos, la alegría. Contra el centralismo me rebelo cada día", proclamaba el presentador en unos primeros compases que ya anticipaban el tono valiente, fresco y sin complejos de este nuevo formato.

En este enérgico arranque, Sánchez no ha dudado en agradecer el respaldo de la sanidad pública, bromear sobre su llegada a RTVE y lanzar un mensaje de unidad que abraza explícitamente a las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de España. Bajo la premisa de "entretener, hacer reír y hacer pensar", el programa arranca su andadura con la intención de convertirse en un espacio de resistencia cultural y recibiendo en esta primera entrega a dos invitados de altura: Manuel Carrasco y el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

"La sanidad pública me salvó la vida" ¡Buenas noches, España, los pueblos y la humanidad! Mi nombre es Manuel Sánchez Vázquez, hijo de administrativa y tornero fresador. Y si hoy tengo un prime time en La 1 es porque nunca dejé de creer en ellos, ni ellos en mí. Porque la sanidad pública me salvó la vida y porque Buenafuente iba los jueves y se puso malo. No dejes de creer en ti, porque tú vales mucho más que lo que dice tu cuñado el facha. Pedro me preguntó toda mi trayectoria. ¿Poca o ninguna en la española? Pero el titi controla. Pero ya estoy aquí, ey. Un placer para mí, vamos a tirarnos un selfie, ¡sanchis! Que sonrían los que crean en mí.