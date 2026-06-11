Manu Sánchez sorprende con el gran arranque de 'El perro andaluz': "Bienvenidos al programa con menos vergüenza del universo"
- Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla son los padrinos del gran estreno del programa
- No te pierdas una nueva emisión cada jueves en La 1 y RTVE Play
Con una declaración de principios cantada a ritmo de Bad Bunny, orgullo de clase y una rotunda reivindicación de la periferia, Manu Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a El perro andaluz, la nueva gran apuesta de entretenimiento para el prime time de La 1. Tras el silbato final del partido inaugural del Mundial de Fútbol, el comunicador de Dos Hermanas ha irrumpido en las pantallas conectando desde Sevilla con un monólogo musical cargado de humor, emoción y carga social. "Amo la periferia, la diversidad, los acentos, la alegría. Contra el centralismo me rebelo cada día", proclamaba el presentador en unos primeros compases que ya anticipaban el tono valiente, fresco y sin complejos de este nuevo formato.
En este enérgico arranque, Sánchez no ha dudado en agradecer el respaldo de la sanidad pública, bromear sobre su llegada a RTVE y lanzar un mensaje de unidad que abraza explícitamente a las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de España. Bajo la premisa de "entretener, hacer reír y hacer pensar", el programa arranca su andadura con la intención de convertirse en un espacio de resistencia cultural y recibiendo en esta primera entrega a dos invitados de altura: Manuel Carrasco y el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.
"La sanidad pública me salvó la vida"
¡Buenas noches, España, los pueblos y la humanidad! Mi nombre es Manuel Sánchez Vázquez, hijo de administrativa y tornero fresador. Y si hoy tengo un prime time en La 1 es porque nunca dejé de creer en ellos, ni ellos en mí. Porque la sanidad pública me salvó la vida y porque Buenafuente iba los jueves y se puso malo. No dejes de creer en ti, porque tú vales mucho más que lo que dice tu cuñado el facha.
Pedro me preguntó toda mi trayectoria. ¿Poca o ninguna en la española? Pero el titi controla. Pero ya estoy aquí, ey. Un placer para mí, vamos a tirarnos un selfie, ¡sanchis! Que sonrían los que crean en mí.
"El "no ni ná" es mi religión"
Ya estoy aquí, ladrar es para ti. Vamos a tirarnos un selfie, ¡sanchis! Y contar alguna cosa de mí. Amo la periferia, la diversidad, los acentos, la alegría. Contra el centralismo me rebelo cada día. Prioridad universal que nace en Andalucía. Yo soy de Dos Hermanas, un pueblo cañón. El "no ni ná" es mi religión. Y tengo dentro un bicho muy cabrón. Muero con Triana y Camarón. Fue María Jiménez quien me dio su bendición. Viva Andalucía libre, suena hoy en tu televisión.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa de televisión con menos miedo y vergüenza del universo. Desde Andalucía al mundo. Disfruta de nuestras cositas, desde el origen a la eternidad. Y no cambies nunca tu acento.
España, llegó nuestro momento. Ya estamos aquí. Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Madrid, Melilla, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Falicia, Islas Baleares, Euskadi, Asturias, Murcia, La Rioja y Andalucía. Mi matria, mi gente, ¡ahora sí! Ya estamos aquí. Y que mi gente nunca se mude. Las 17 Comunidades y las dos Ciudades autónomas. Hoy presentes, protagonistas, diversas, distintas y plurales. Hoy, desde Sevilla a Andalucía para el mundo. ¡Aquí arranca El perro andaluz!