La firme postura de Manuel Carrasco sobre Palestina: "Intento estar en el lado correcto de la historia"

Manuel Carrasco es el padrino y primer invitado de El perro andaluz, el nuevo programa de Manu Sánchez para RTVE, una apuesta realizada desde Andalucía para toda España que arranca combinando actualidad, reflexión, humor y música.

Uno de los momentos más destacados de la noche llega al recordar la canción que interpretó en los Latin Grammy y que se convirtió en un símbolo de denuncia ante la situación que vive Palestina. El cantante defendió que no se puede dejar de hablar de Gaza ni del sufrimiento de los niños palestinos. "Intento estar en el lado correcto de la historia, aunque no siempre coincida con la opinión general", explica. También reivindicó la importancia de proteger la sanidad pública, invertir más en investigación y recuperar espacios para el diálogo y la escucha.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Programa 1 - Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla Manu Sánchez recibe a Manuel Carrasco y Miguel Ángel Revilla en una noche de conversación sin correa, actualidad, humor y puro entretenimiento. rtve play