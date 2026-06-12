La firme postura de Manuel Carrasco sobre Palestina: "Intento estar en el lado correcto de la historia"
- Miguel Ángel Revilla también fue uno de los invitados al programa presentado por Manu Sánchez
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Manuel Carrasco es el padrino y primer invitado de El perro andaluz, el nuevo programa de Manu Sánchez para RTVE, una apuesta realizada desde Andalucía para toda España que arranca combinando actualidad, reflexión, humor y música.
Uno de los momentos más destacados de la noche llega al recordar la canción que interpretó en los Latin Grammy y que se convirtió en un símbolo de denuncia ante la situación que vive Palestina. El cantante defendió que no se puede dejar de hablar de Gaza ni del sufrimiento de los niños palestinos. "Intento estar en el lado correcto de la historia, aunque no siempre coincida con la opinión general", explica. También reivindicó la importancia de proteger la sanidad pública, invertir más en investigación y recuperar espacios para el diálogo y la escucha.
"No puedo estar en otro lado que no sea el de la víctima"
La figura de Jesús Quintero estará muy presente esta noche. Su hija, Andrea Quintero, entregará a Manu Sánchez un simbólico Perro Verde como amuleto para esta nueva aventura televisiva, estableciendo un puente entre el histórico programa de Quintero y este nuevo formato. Además, Carrasco responde a algunas de las preguntas más icónicas del periodista onubense, reflexionando sobre la responsabilidad de elegir bien a quienes gobiernan.
La entrevista también abordará la polémica alrededor de Juan Carlos Aragón tras conocerse una sentencia firme por maltrato a una de sus parejas. Manuel Carrasco reconoce sentirse "huérfano" al descubrir los hechos, dada la admiración que siempre ha sentido por su obra, pero fue rotundo: "No puedo estar de otro lado que no sea el de la víctima". Tanto él como Manu Sánchez coincidieron en que, a la luz de lo conocido, no es momento para homenajes públicos.
La conversación termina con el lado más desenfadado del programa. El de Isla Cristina se somete a un peculiar proceso de selección para convertirse en ministro de Cultura, Pesca, Pintura y Pueblos Salvajes en el hipotético Gobierno que tratará de conformar el futuro presidente del prime time, Manu Sánchez.
Como broche final, el artista interpretó junto a La Pucci "Cambiar", una canción que invita a no mirar hacia otro lado cuando ocurren injusticias y que resume buena parte del mensaje que dejó durante toda la noche. Un cierre a la altura de un estreno que confirmó la vocación de El perro andaluz de convertirse en un espacio para la reflexión, la cultura y las conversaciones sin filtros.