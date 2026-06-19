Mercedes Milá: "Se me abren las carnes cuando los niños de 15 años dicen que con Franco se vivía mejor"

Había una gran duda antes de que Mercedes Milá se sentara en el sofá de El perro andaluz: ¿será capaz de dejarse entrevistar o acabará entrevistando a Manu Sánchez?

La periodista llegó al programa dispuesta a hablar de todo, sin esquivar ninguna pregunta y demostrando una vez más por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles, libres e influyentes de la comunicación en nuestro país. Porque si algo ha caracterizado siempre a Mercedes Milá es su capacidad para decir lo que piensa, incluso cuando eso supone ir a contracorriente.

La conversación arrancó precisamente por aquello que mejor conoce: los medios de comunicación. ¿Es mejor la televisión de ahora que la de antes? ¿Se hacen mejores entrevistas? ¿Hay más libertad o más ruido? Fueron algunas de las preguntas que sobrevolaron una charla cargada de recuerdos, experiencia y mirada crítica.