Mercedes Milá: "Se me abren las carnes cuando los niños de 15 años dicen que con Franco se vivía mejor"
Había una gran duda antes de que Mercedes Milá se sentara en el sofá de El perro andaluz: ¿será capaz de dejarse entrevistar o acabará entrevistando a Manu Sánchez?
La periodista llegó al programa dispuesta a hablar de todo, sin esquivar ninguna pregunta y demostrando una vez más por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles, libres e influyentes de la comunicación en nuestro país. Porque si algo ha caracterizado siempre a Mercedes Milá es su capacidad para decir lo que piensa, incluso cuando eso supone ir a contracorriente.
La conversación arrancó precisamente por aquello que mejor conoce: los medios de comunicación. ¿Es mejor la televisión de ahora que la de antes? ¿Se hacen mejores entrevistas? ¿Hay más libertad o más ruido? Fueron algunas de las preguntas que sobrevolaron una charla cargada de recuerdos, experiencia y mirada crítica.
¿Escuchamos menos a quienes piensan diferente?
La actualidad política tampoco se quedó fuera del plató. Mercedes Milá, que ha entrevistado a buena parte de quienes han ocupado la Presidencia del Gobierno en democracia, analizó el momento político actual y la situación que atraviesa Pedro Sánchez. La conversación también se detuvo en la figura de Jos�� Luis Rodríguez Zapatero y en el debate público que ha generado en la actualidad.
En un momento en el que gran parte de la sociedad parece instalada en trincheras ideológicas cada vez más profundas, la periodista también reflexionó sobre la polarización política y mediática. ¿Estamos más divididos que nunca? ¿Escuchamos menos a quienes piensan diferente? Cuestiones complejas para una invitada acostumbrada a responder sin manual de instrucciones.
La memoria televisiva ocupó además un lugar destacado durante la noche. El programa repasó algunas preguntas de Jesús Quintero, rindiendo homenaje a una figura imprescindible de la comunicación. Aunque nunca llegaron a sentarse frente a frente en una entrevista, ambos representaron una época en la que la búsqueda de las mejores conversaciones y los mejores personajes marcaba el ritmo de la televisión. Dos estilos diferentes, dos formas únicas de entender el oficio y una misma obsesión por encontrar respuestas donde el resto solo veía interrogantes.
Pero si algo quedó claro es la naturalidad con la que Mercedes Milá se mueve en cualquier terreno. Con la viveza que la caracteriza y una evidente complicidad con Manu Sánchez, convirtió la conversación en un intercambio tan ágil como espontáneo.
El veredicto estaba claro: Mercedes Milá fue nombrada oficialmente ministra de Comunicación, Empoderamiento, Ausencia de Pelos en la Lengua, Momentos Míticos de la Televisión y Jardines del Gobierno de Manu Sánchez. Un cargo hecho a medida para alguien que lleva toda una vida demostrando que las mejores conversaciones nacen de la libertad para hablar claro, sin filtros y sin miedo a decir lo que otros prefieren callar.