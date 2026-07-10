María Peláe se une a 'El perro andaluz' en una noche en la que ladraron María del Monte y Paula Vázquez
- Quinta noche ladrando junto a grandes artistas como María Peláe, María del Monte y Paula Vázquez
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En El perro andaluz by Manu Sánchez nunca hay una entrevista al uso. La última entrega volvió a demostrarlo con una noche en la que María del Monte y Paula Vázquez dejaron algunas de las confesiones más personales y emotivas de la temporada, sin renunciar al humor, la música y las sorpresas que caracterizan al programa.
Una primera parte con María del Monte como protagonista
María del Monte protagonizó una conversación en la que repasó algunos de los episodios más importantes de su vida. La artista sorprendió al revelar comentó que en su día recibió una propuesta para formar parte de las listas del PSOE, una oferta que decidió rechazar y que dio pie a un interesante diálogo sobre la actualidad política andaluza y los cambios que vive el panorama nacional.
Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando se recordó el violento asalto que sufrió junto a su mujer en su domicilio. También hubo espacio para reivindicar la importancia de vivir con libertad y visibilidad, compartiendo una reflexión sobre la diversidad y el valor de no esconder nunca quién eres.
Como manda la tradición del programa, María del Monte también pasó por el ya célebre Confesionario y terminó incorporándose al particular Consejo de Ministros de Manu Sánchez, después de superar con nota las preguntas más imprevisibles de la noche.
Paula Vázquez en la segunda parte de este programa
Paula Vázquez, por su parte, ofreció una de sus entrevistas más sinceras de los últimos tiempos. La presentadora habló sin filtros sobre el desgaste provocado por las redes sociales y explicó por qué decidió abandonar X tras años soportando insultos y ataques, abriendo un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia verbal.
Durante la conversación también reivindicó la importancia de no ponerse nunca de perfil ante los grandes debates sociales. Repasó cuestiones como la democracia, la inmigración, recordando además que España también fue durante décadas un país de emigrantes.
Especialmente emotivo fue el momento en el que volvió a hablar de salud mental. Paula recordó la depresión que atravesó cuando todavía estos temas apenas tenían presencia en el debate público, además de reflexionar sobre la enorme presión estética que sufren muchas mujeres en televisión.
Artistas invitados y colaboraciones especiales
La música volvió a ocupar un lugar destacado durante toda la noche. José Luis Jaén emocionó al público con una delicada versión en clave de bolero de "Cántame", mientras que María Peláe puso el acento reivindicativo y festivo en una velada en la que, además, debutó como nueva colaboradora del programa.
El resto de secciones habituales también dejó grandes momentos. Carmen Fuentes recuperó en su particular NO-DO un reportaje de 1959 sobre los estereotipos de las mujeres al volante, generando una reflexión sobre la evolución social en las últimas décadas. La Oficina Contra el Centralismo recibió por primera vez a Sobria y Serena, que aportaron su particular humor para reivindicar la riqueza de los distintos acentos y formas de entender España.
Con humor, emoción, actualidad y muchas confesiones inesperadas, El perro andaluz volvió a confirmar que su sello sigue siendo el de las conversaciones sin guion, capaces de pasar de la risa a la emoción con absoluta naturalidad. No te pierdas un nuevo programa del Presidente de este late night cada jueves en La 1 y RTVE Play a las 23:00h. ¿Quiénes serán sus próximos ministros?