El motivo por el que Pastora Soler no pudo entrar en Miami: "Nunca he tenido la oportunidad de contarlo, me tendieron una trampa"

Pastora Soler llegó a El perro andaluz dispuesta a cantar, emocionarse, mojarse y demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más queridas del país. Entre homenajes, confesiones y alguna que otra sorpresa, esto fue todo lo que descubrimos de ella.

Pastora Soler, invitada en 'El perro andaluz by Manu Sánchez'RTVE Play

Que sigue teniendo una de las voces más impresionantes de España La noche arrancó con un emocionante homenaje a Rocío Jurado en el que Pastora interpretó “Qué no daría yo” y “El punto de partida”, acompañada por la banda musical y el coro Gospel It. Uno de esos momentos que recuerdan por qué algunas voces son capaces de poner de acuerdo a todo un país. Durante la entrevista, Pastora reivindicó el papel de las grandes copleras y tonadilleras como mujeres que se adelantaron a su tiempo y dieron voz a historias que durante años apenas tenían espacio en la conversación pública.

Que nunca ha tenido miedo a posicionarse La artista habló de su compromiso con el colectivo LGTBIQ+, de su experiencia como pregonera del Orgullo y de la importancia de seguir defendiendo la libertad y el respeto en una sociedad cada vez más diversa. Además, Pastora recordó cómo ha construido una carrera de éxito manteniendo siempre el vínculo con Coria del Río y con Andalucía, demostrando que no hace falta abandonar el lugar de donde uno viene para llegar muy lejos. RTVE Play Uno de los momentos más sinceros de la noche llegó al hablar de la etapa en la que tuvo que parar su carrera para cuidar de sí misma. Una conversación abierta sobre salud mental, presión profesional y la importancia de saber pedir ayuda.