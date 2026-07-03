Niña Pastori y Anabel Alonso se incorporan al Gobierno de 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

El equipo de gobierno de El perro andaluz by Manu Sánchez sigue creciendo a lo grande. Esta semana incorpora dos nuevos fichajes de lujo, Niña Pastori y Anabel Alonso, en una noche cargada de emociones tras el partido de la Selección Española en el Mundial.

Desde Cartuja Center CITE, con un patio de butacas a rebosar y más de 2.000 espectadores, el programa conectará en directo con la audiencia de La 1 para ofrecer la combinación perfecta de humor, música, actualidad y grandes invitados.

Niña Pastori rompe etiquetas La cantante gaditana llega dispuesta a ladrar y con nuevo disco, Color Fania, un trabajo con el que vuelve a demostrar que el flamenco no entiende de fronteras. Acompañada por una big band, interpreta Gitana y conversa con Manu Sánchez sobre la evolución del flamenco, el papel del pueblo gitano y los prejuicios que todavía persisten. El perro andaluz by Manu Sánchez Niña Pastori - "Gitana" Ver ahora No falta el humor, con una divertida versión de Cai adaptada a Valladolid y Logroño, ni el viaje al archivo de RTVE de la mano de Carmen Fuentes Segura (la actriz Mari Paz Sayago) que recupera algunos de los momentos más destacados de la carrera de la artista, desde sus primeras entrevistas hasta sus actuaciones ante dos papas.

Anabel Alonso, sin filtros La actriz llega fiel a su estilo: directa, irónica y dispuesta a hablar de todo. Redes sociales, anonimato, inmigración, memoria histórica o euskera son algunos de los temas que aborda junto a Manu Sánchez, sin perder el humor que la caracteriza. La entrevista culmina con la aparición de María Galiana, con quien comparte una conversación sobre memoria, Andalucía, Euskadi y el valor de hablar claro. Un diálogo que resume el espíritu del programa: cercanía, humor y reflexión.