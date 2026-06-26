Xavier Sardà y el mítico programa donde descubrió a Pedro Sánchez: "Fue su primera vez en televisión"

Xavier Sardà regresó al prime time en El perro andaluz para repasar su trayectoria, analizar la actualidad política y mediática y demostrar que sigue teniendo la misma capacidad para mojarse que durante sus años al frente de Crónicas marcianas. Estos fueron algunos de los principales ladridos que dejó durante su conversación con Manu Sánchez.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Programa 3 - Pastora Soler, María Galiana y Xavier Sardà Manu Sánchez recibe a Pastora Soler, María Galiana y Xavier Sardà en “El perro andaluz” en una noche de música, actualidad, memoria y mucho humor. rtve play

Analizó una política cada vez más marciana Sardà repasó el legado de Crónicas marcianas y reflexionó sobre las similitudes entre aquellas mesas televisivas y el actual panorama político español, cada vez más polarizado y dominado por el ruido mediático. Además, el periodista habló de las amenazas que recibió durante una etapa de su carrera y recordó cómo llegó a necesitar protección policial por sus posicionamientos públicos, reivindicando la importancia de la libertad para opinar.

Miró al pasado para hablar de Pedro Sánchez Sardà recordó la primera aparición televisiva de un jovencísimo Pedro Sánchez y aprovechó para analizar el complejo contexto político que atraviesa actualmente el presidente del Gobierno. Sin esquivar ninguna cuestión, también abordó la evolución política de Cataluña, el desgaste del movimiento independentista y el clima social que se vive actualmente en la comunidad. Tras su conocido enfrentamiento televisivo con el terraplanista Javi Poves, el presentador defendió la necesidad de combatir la desinformación y reflexionó sobre el papel que deben desempeñar los medios ante este tipo de fenómenos. Xavier Sardá, invitado en 'El perro andaluz'RTVE Play De la mano de Carmen Fuentes, el programa recuperó imágenes y recuerdos ligados a su carrera profesional y a figuras fundamentales de su vida, como su hermana Rosa Maria Sardà y su hija Helena Sardà.