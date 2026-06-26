Xavier Sardà y el mítico programa donde descubrió a Pedro Sánchez: "Fue su primera vez en televisión"
Xavier Sardà regresó al prime time en El perro andaluz para repasar su trayectoria, analizar la actualidad política y mediática y demostrar que sigue teniendo la misma capacidad para mojarse que durante sus años al frente de Crónicas marcianas. Estos fueron algunos de los principales ladridos que dejó durante su conversación con Manu Sánchez.
Analizó una política cada vez más marciana
Sardà repasó el legado de Crónicas marcianas y reflexionó sobre las similitudes entre aquellas mesas televisivas y el actual panorama político español, cada vez más polarizado y dominado por el ruido mediático. Además, el periodista habló de las amenazas que recibió durante una etapa de su carrera y recordó cómo llegó a necesitar protección policial por sus posicionamientos públicos, reivindicando la importancia de la libertad para opinar.
Miró al pasado para hablar de Pedro Sánchez
Sardà recordó la primera aparición televisiva de un jovencísimo Pedro Sánchez y aprovechó para analizar el complejo contexto político que atraviesa actualmente el presidente del Gobierno. Sin esquivar ninguna cuestión, también abordó la evolución política de Cataluña, el desgaste del movimiento independentista y el clima social que se vive actualmente en la comunidad.
Tras su conocido enfrentamiento televisivo con el terraplanista Javi Poves, el presentador defendió la necesidad de combatir la desinformación y reflexionó sobre el papel que deben desempeñar los medios ante este tipo de fenómenos.
De la mano de Carmen Fuentes, el programa recuperó imágenes y recuerdos ligados a su carrera profesional y a figuras fundamentales de su vida, como su hermana Rosa Maria Sardà y su hija Helena Sardà.
Superó el confesionario y fue nombrado ministro del gobierno televisivo
Sardà se sometió a las preguntas más incómodas de la noche sobre enfrentamientos, enemigos, dinero, humor y televisión. Tras superar la prueba, recibió la cartera de Ministro de Asuntos exteriores y Ventana al mundo, Artes y Crónicas Marcianas, opinión nacional, genialidad con ele geminada, Padre Fundador de los Late Night del Estado y Jefe de la Casamajor y Gallifantes
Porque si alguien ha demostrado que se puede analizar un país entero desde un plató, reírse del ruido y seguir diciendo lo que piensa, ese sigue siendo Xavier Sardà.