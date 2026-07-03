Los cinco zascas (con humor) que nos regala Anabel Alonso en 'El perro andaluz by Manu Sánchez'

Anabel Alonso visita El perro andaluz by Manu Sánchez sin esquivar ningún tema. Con su característico humor y sin filtros, la actriz habla de redes sociales, inmigración, memoria histórica, televisión y del precio de decir siempre lo que piensa.

Alonso reconoce que las críticas nunca le han impedido expresar su opinión y asegura que recibe muchas más muestras de apoyo que intentos de silenciarla. La actriz reflexiona, además, sobre el anonimato en internet y participa en un debate sobre si identificar a los usuarios ayudaría a reducir el odio en las plataformas. Su mítico "No tengo el chichi para farolillos" sigue vivo más de veinte años después; una frase que demuestra que Anabel ya era viral mucho antes de que existieran las redes sociales.

Euskalandalus y el euskera

Entre el humor y la reflexión, recuerda cómo el miedo llevó a muchas personas a dejar de hablar euskera durante décadas y cómo esa realidad marcó parte de su trayectoria. Alonso defiende una mirada más humana hacia la inmigración y recuerda su papel en 7 vidas, una serie pionera en la representación LGTBIQ+ en la televisión española.

El perro andaluz by Manu Sánchez María Galiana sorprende en el cierre de la entrevista de Anabel Alonso Ver ahora

El broche de oro de Alonso llega con María Galiana. Junto a Manu Sánchez, las dos actrices protagonizan un diálogo cercano y sincero sobre memoria, Andalucía, Euskadi y la actualidad.

Un final que resume el espíritu de El perro andaluz by Manu Sánchez: conversaciones con humor, sin filtros y con la cercanía de Manu, capaz de convertir cada entrevista en un espacio donde la carcajada convive con la reflexión y siempre queda un buen titular.

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