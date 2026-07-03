Los cinco zascas (con humor) que nos regala Anabel Alonso en 'El perro andaluz by Manu Sánchez'
- La artista vasca habla y se moja de absolutamente todo en El perro andaluz
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Anabel Alonso visita El perro andaluz by Manu Sánchez sin esquivar ningún tema. Con su característico humor y sin filtros, la actriz habla de redes sociales, inmigración, memoria histórica, televisión y del precio de decir siempre lo que piensa.
Si hay que mojarse, se moja
Alonso reconoce que las críticas nunca le han impedido expresar su opinión y asegura que recibe muchas más muestras de apoyo que intentos de silenciarla. La actriz reflexiona, además, sobre el anonimato en internet y participa en un debate sobre si identificar a los usuarios ayudaría a reducir el odio en las plataformas. Su mítico "No tengo el chichi para farolillos" sigue vivo más de veinte años después; una frase que demuestra que Anabel ya era viral mucho antes de que existieran las redes sociales.
Euskalandalus y el euskera
Entre el humor y la reflexión, recuerda cómo el miedo llevó a muchas personas a dejar de hablar euskera durante décadas y cómo esa realidad marcó parte de su trayectoria. Alonso defiende una mirada más humana hacia la inmigración y recuerda su papel en 7 vidas, una serie pionera en la representación LGTBIQ+ en la televisión española.
El broche de oro de Alonso llega con María Galiana. Junto a Manu Sánchez, las dos actrices protagonizan un diálogo cercano y sincero sobre memoria, Andalucía, Euskadi y la actualidad.
Un final que resume el espíritu de El perro andaluz by Manu Sánchez: conversaciones con humor, sin filtros y con la cercanía de Manu, capaz de convertir cada entrevista en un espacio donde la carcajada convive con la reflexión y siempre queda un buen titular.
No te pierdas un nuevo programa cada jueves, en La 1 y RTVE Play. ¿Te lo vas a perder?