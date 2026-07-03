De 'Color Fania' al flamenco sin etiquetas: Niña Pastori se abre con Manu Sánchez

Treinta años después de revolucionar el flamenco siendo apenas una adolescente, Niña Pastori visita El perro andaluz by Manu Sánchez dispuesta a ladrar y cargada con nuevas ilusiones con la presentación de Color Fania, un disco con el que vuelve a demostrar que la mejor forma de entender el flamenco es dejarlo crecer. La artista llega al programa rodeada de músicos, recuerdos, humor y una conversación que transita entre la reivindicación y las confidencias.

Cómo arrancó la visita de Niña Pastori La noche arranca con la interpretación de Gitana, uno de los temas de su nuevo trabajo, acompañada por una big band. Un sonido que acerca el flamenco a los metales y los ritmos latinos sin perder su esencia y que sirve como carta de presentación de esta nueva etapa. Precisamente esa libertad creativa lleva a Manu Sánchez a abrir uno de los debates de la entrevista: ¿por qué sigue despertando recelos que el flamenco evolucione?. Niña Pastori defiende un género que siempre ha sido mestizo y aprovecha la conversación para hablar también del pueblo gitano y de los prejuicios que todavía arrastra. El programa pone sobre la mesa la escasa representación de la comunidad gitana en algunos espacios vinculados al flamenco y recuerda que aún persisten importantes desigualdades sociales. Pero como es sello de El perro andaluz también se abre el espacio para el humor. Uno de los momentos más sorprendentes llega cuando el programa imagina cómo sonaría Cai, uno de los himnos de la cantante, si estuviera dedicado a Valladolid o Logroño. Un juego musical que provoca las risas de la artista y del público.

Sorpresas y colaboraciones que se encontró la artista gaditana La entrevista también mira al pasado gracias al archivo de RTVE. La documentalista Carmen Fuentes recupera algunas de las imágenes más recordadas de la carrera de Niña Pastori, desde sus primeras apariciones en televisión hasta actuaciones tan singulares como las que ofreció ante Juan Pablo II y, años después, ante León XIV. A esta conversación se suma el regalo musical de Mar Tiago, que interpreta Vuela con una emoción que contagia al público y desemboca en una cerrada ovación.