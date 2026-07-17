'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Balanegra y Zumárraga en la segunda entrega de 2026

La competición continúa en 'El Grand Prix del Verano'. Tras un estreno que conquistó de nuevo a la audiencia, el concurso más divertido de la televisión regresa este lunes a La 1 con el enfrentamiento entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa), dos localidades que lucharán por hacerse con un puesto en las semifinales. Ramón García volverá a ponerse al frente del programa acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla, en una noche repleta de humor, emoción y espectaculares pruebas.

'El Grand Prix del Verano' volvió por todo lo alto el pasado lunes y fue el espacio más visto de La 1 en su estreno, con 1.427.000 espectadores, un 16,8% de cuota de pantalla y 4.285.000 contactos. Fue su mejor cuota de las tres últimas ediciones y su estreno más visto desde 2024, confirmando el respaldo del público a uno de los formatos más emblemáticos del verano.

Balanegra y Zumárraga, cara a cara La localidad almeriense contará con el apoyo de Torito, que ejercerá de padrino del equipo azul, mientras que la campeona de tenis Garbiñe Muguruza defenderá los colores de Zumárraga como madrina del conjunto amarillo. Ambos vivirán la competición desde dentro y tratarán de guiar a sus vecinos hacia la victoria. Los concursantes tendrán que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunas de las pruebas más divertidas del programa. No faltarán desafíos como 'Hámsters a la carrera' y 'Patata caliente', que pondrán a prueba los reflejos y la coordinación de los equipos. Además, esta segunda entrega incorporará una nueva gymkana, 'Apicultura de altura', en la que los participantes deberán superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza.