RTVE desvela los 12 pueblos participantes en 'El Grand Prix del verano' 2026

‘El Grand Prix del verano’ vuelve más grande, más participativo y más emocionante que nunca. RTVE ya tiene seleccionados a los 12 pueblos que participarán en la nueva edición, una de las más ambiciosas hasta la fecha, ampliando la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes para llevar la competición a más lugares de España.

Las localidades escogidas para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

En esta nueva edición se ha abierto la participación a localidades desde los 3.000 habitantes a un máximo de 10.000 (hasta ahora la horquilla era 5.000-10.000), dando así la oportunidad a un mayor número de pueblos de vivir en primera persona la experiencia del programa y representar con orgullo a sus vecinos y vecinas. Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición.

Una de las pruebas clásicas del programa RTVE