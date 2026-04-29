'Se nos ha ido de las manos' investiga las causas y bulos en torno al apagón
‘Se nos ha ido de las manos’, con Carles Tamayo, investiga este jueves en ‘Se nos ha ido la luz’ las causas del apagón del 28 de abril de 2025: qué sucedió ese día, qué nos llevó al cero eléctrico y por qué, en situaciones de emergencia, somos más vulnerables a la desinformación.
‘Se nos ha ido la luz’
El apagón del 28 de abril de 2025 no solo fue eléctrico, también fue informativo. A partir de imágenes de archivo inéditas, Carles Tamayo investiga qué ocurrió aquel día, qué llevó al sistema al colapso y por qué, en contextos de emergencia, somos especialmente vulnerables a la desinformación.
A partir del relato de expertos y personas que vivieron el apagón en primera persona, Carles y su equipo reconstruyen las causas reales del apagón, desmontando teorías falsas sobre qué ocurrió aquel día. Porque, cuando la información fiable escasea, siempre hay quien está dispuesto a aprovecharse de nuestra incertidumbre. Y es ahí donde los bulos encuentran terreno fértil y son capaces de llenar el vacío informativo en cuestión de minutos.
‘Se nos ha ido de las manos’
‘Se nos ha ido de las manos’ es un programa documental presentado y dirigido por el periodista y cineasta Carles Tamayo. En cada capítulo se analizan temas que como sociedad hemos normalizado sin cuestionar, aunque se nos han ido claramente de las manos.
Producido por RTVE en colaboración con Grábalo Todo y Bambú Producciones, cada episodio sigue al equipo de Tamayo en pleno proceso de investigación. En ese recorrido intentarán plantear, sin demasiado éxito, soluciones sencillas a problemas complejos, mientras descubren hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa.