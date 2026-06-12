'MasterChef' eleva la semifinal con la cocina holística del chef danés Rasmus Munk

Chambo, Camilla, Pepe, Carlota y Annie son los cinco aspirantes que continúan en ‘MasterChef 14’. En esta semifinal, conocerán la cocina holística de la mano del chef danés Rasmus Munk. Después, servirán un complicado menú en el restaurante Barro (Ávila) creado por Carlos Casillas, el chef más joven en lograr una estrella Michelin. Por último, la pastelera Mar Ibáñez les retará a reproducir uno de sus increíbles postres. Además, el jurado invitará a Tamara Falcó y a Saúl Craviotto, ganadores de ‘MasterChef Celebrity’.

Tamara Falcó y Saúl Craviotto, un gran apoyo a un paso de la final

Esta semana, el jurado acercará a los aspirantes la cocina holística, un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida, el equilibrio emocional y la salud mediante la alimentación. La cocina holística pretende que seamos conscientes de lo que comemos, cómo y dónde lo hacemos, en qué compañía y cómo nos hace sentir y su influencia en la forma de asimilar los nutrientes. Visitarán las cocinas Tamara Falcó, ganadora de ‘MasterChef Celebrity 4’, y el chef danés Rasmus Munk (2 estrellas Michelin y ganador dos veces del título The Best Chef), máximo exponente de la cocina holística. El reto consistirá en replicar las propuestas que presentará el chef invitado y Marta Sanahuja vestirá la chaquetilla para cocinar una de sus recetas.

Pepe Rodríguez, Rasmus Munk y Tamara Falcó observan a Annie cocinar una receta de cocina holística

El siguiente desafío llevará a los semifinalistas a Ávila, donde se encuentra el restaurante Barro. Ubicado en un antiguo almacén de harina bicentenario y con vistas privilegiadas a las murallas, el chef Carlos Casillas sorprende con platos en los que la cocina tradicional castellana se encuentra con técnicas tan sabrosas como sorprendentes. Un espacio donde se trabaja con producto local, se apuesta por el desperdicio cero y la conciencia ecológica. Los equipos se enfrentarán a una complicada prueba en la que replicarán un menú para 24 clientes, y los mejores aspirantes pasarán a la final.

'MasterChef' visita el restaurante Barro, en Ávila, donde cocina el chef Carlos Casillas

La última prueba de eliminación de la edición está protagonizada por los ingredientes singulares que caracterizan los postres de la maestra pastelera Mar Ibánez, como los vegetales o la pasta miso. En esta ocasión, traerá un postre con 25 elaboraciones y sus principales ingredientes son el chocolate, el albaricoque y las setas. Para motivarles y acompañarles en este punto determinante de la competición, contarán con el apoyo del medallista olímpico Saúl Craviotto, ganador de ‘MasterChef Celebrity 2’.