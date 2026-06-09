¡Boda a la vista en MasterChef 14! Así fue la romántica y directa petición de matrimonio de Carlota a Philipp en las cocinas
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Hace semanas Carlota confesó en MasterChef 14 que para ella sería un sueño casarse con Philipp, su pareja. Y ahora el sueño parece que se hará realidad. Ambos cocinaron juntos y la aspirante vio en ese momento el instante perfecto para lanzarle la petición de compromiso: "Te quiero muchísimo, quiero estar siempre contigo. ¿Te gustaría cuando salga de aquí que nos pudiésemos casar?". La respuesta confirmó que tenemos boda: "Claro".
La noche arrancó con una carta para cada aspirante. Y a Carlota le emocionó el texto que Philipp, su pareja, le escribió: "¿Cómo está mi terremoto de MasterChef? Estoy muy orgulloso de lo lejos que has llegado. Espero que llegues a la final para poder ir a verte. Pero mientras, qué calma y qué tranquilidad tengo en casa... La verdad es que está muy vacía y te echo de menos. Nunca habíamos estado tantos días separados. Espero que no lo estemos nunca más. Siempre juntos. Te quiere tu Philipon y que viva el rock and roll". La reacción de Carlota, al borde de las lágrimas, evidenció todo lo que le quiere: "Me he dado cuenta de que no quiero estar sin él. No me apetece. No quiero pasar un minuto sin él".
La anécdota de la lubina
Después de la carta, Philipp sorprendió a Carlota presencialmente y los jueces le contaron que ella no paraba de hablar de él. En ese instante, Carlota se volvió a declarar: "Desde que conocí a Philipp me quise casar con él. Desde el primer día que le conocí. Es que lo tengo clarísimo, es el hombre de mi vida". Y a continuación contaron la divertida anécdota del primer regalo de cumpleaños que Carlota le hizo a su novio: "Me regaló una lubina en mi primer cumpleaños que estuvimos juntos. Una lubina salvaje de 2 kilos y me la llevó a un restaurante, donde estaban mis hermanos y mis amigos, y ella apareció con la lubina".
Pero Carlota fue un paso más allá con los detalles: "Le puse un lacito a la lubina. Pero lo que yo no sabía es que había fiesta después. Y nos fuimos de fiesta con la lubina. Y nos la comimos al día siguiente".
El esperado sí
Fue durante el cocinado cuando llegó la petición que todo el mundo esperaba. Y Carlota se lanzó: "Te quiero muchísimo, quiero estar siempre contigo. ¿Te gustaría cuando salga de aquí que nos pudiésemos casar?". Philipp no dudó: "Claro". Y ambos se fundieron en un precioso beso. Eso sí, Carlota no tardó nada en dejar claro que la boda no tendría nada de tranquila y que le gustaría invitar a sus compañeros de MasterChef.
Más allá de la pedida, los ya prometidos trabajaron juntos y presentaron un plato con un nombre muy propicio para el momento: "Boda a la vista". Jordi destacó que el escabeche estaba bien, pero que la curación del pescado había quedado un poco rara. Eso sí, la pareja dejó claro que habían disfrutado mucho el cocinado juntos.
Y la despedida estuvo a la altura de la visita, con Pepe como maestro de ceremonias: "Como juez de paz yo os declaro marido y mujer. Que lo que una MasterChef no lo separe nadie". Antes del adiós definitivo, Philipp le dejó claro a Carlota que boda sí, pero que ahora la prioridad era otra: "Gana MasterChef".