¡Boda a la vista en MasterChef 14! Así fue la romántica y directa petición de matrimonio de Carlota a Philipp en las cocinas

Hace semanas Carlota confesó en MasterChef 14 que para ella sería un sueño casarse con Philipp, su pareja. Y ahora el sueño parece que se hará realidad. Ambos cocinaron juntos y la aspirante vio en ese momento el instante perfecto para lanzarle la petición de compromiso: "Te quiero muchísimo, quiero estar siempre contigo. ¿Te gustaría cuando salga de aquí que nos pudiésemos casar?". La respuesta confirmó que tenemos boda: "Claro".

La noche arrancó con una carta para cada aspirante. Y a Carlota le emocionó el texto que Philipp, su pareja, le escribió: "¿Cómo está mi terremoto de MasterChef? Estoy muy orgulloso de lo lejos que has llegado. Espero que llegues a la final para poder ir a verte. Pero mientras, qué calma y qué tranquilidad tengo en casa... La verdad es que está muy vacía y te echo de menos. Nunca habíamos estado tantos días separados. Espero que no lo estemos nunca más. Siempre juntos. Te quiere tu Philipon y que viva el rock and roll". La reacción de Carlota, al borde de las lágrimas, evidenció todo lo que le quiere: "Me he dado cuenta de que no quiero estar sin él. No me apetece. No quiero pasar un minuto sin él".

La anécdota de la lubina Después de la carta, Philipp sorprendió a Carlota presencialmente y los jueces le contaron que ella no paraba de hablar de él. En ese instante, Carlota se volvió a declarar: "Desde que conocí a Philipp me quise casar con él. Desde el primer día que le conocí. Es que lo tengo clarísimo, es el hombre de mi vida". Y a continuación contaron la divertida anécdota del primer regalo de cumpleaños que Carlota le hizo a su novio: "Me regaló una lubina en mi primer cumpleaños que estuvimos juntos. Una lubina salvaje de 2 kilos y me la llevó a un restaurante, donde estaban mis hermanos y mis amigos, y ella apareció con la lubina". Pero Carlota fue un paso más allá con los detalles: "Le puse un lacito a la lubina. Pero lo que yo no sabía es que había fiesta después. Y nos fuimos de fiesta con la lubina. Y nos la comimos al día siguiente".