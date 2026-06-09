Gema, expulsada de MasterChef 14 a las puertas de la semifinal

Muchas lágrimas con la siempre emocionante visita de familiares, una excursión por el río subterráneo navegable más largo de Europa y las visitas de Blanca Romero, Martín Berasategui y Ana Peleteiro, entre otros. La antesala de la semifinal de MasterChef 14 cumplió las expectativas y nos dejó la expulsión de Gema, que se despidió con un inspirador mensaje. Aquí te lo contamos todo.

La noche arrancó con un sobre en cada puesto de cocina. ¿El contenido? Un especial mensaje de alguno de los familiares de los aspirantes. Pero en MasterChef 14 las cosas nunca se quedan a medias, y los delantales blancos recibieron entre lágrimas a sus familiares. La mujer de Chambo, los hijos de Annie, el marido e hijos de Camilla, la hermana de Gema, la novia de Pepe y el novio de Carlota nos brindaron emocionantes reencuentros. Pero por si no fuera poco, los familiares cocinaron junto a los aspirantes en un reto de nivel. Con el vinagre como protagonistas, los delantales blancos tuvieron que replicar las creaciones de los chefs invitados: Martina Puigvert (2 estrellas Michelin y una estrella Verde), Álvaro Salazar (2 estrellas Michelin), Xanti Elías (una estrella Verde Michelin), Ignacio Echapreste (2 estrellas Michelin y una Verde), Jesús Sánchez (3 estrellas Michelin y una Verde) y Raúl Sánchez (una estrella Verde Michelin).

MasterChef Camilla acaba entre lágrimas al reencontrarse con sus hijos Ver ahora

Con el delantal dorado en juego, los aspirantes cocinaron mano a mano con sus familiares en una prueba que jamás olvidarán. Como tampoco olvidará nunca Philipp cómo Carlota le pidió matrimonio en MasterChef 14. Por supuesto, la respuesta fue un sí. ¡Tenemos boda a la vista! Los hijos de Camilla también nos dejaron tiernos momentos cocinando en familia antes de la despedida que les dedicó su madre: "Perdón por haber estado tan lejos de vosotros, mamá no se olvida de vosotros, os quiero. Estoy aquí para que nuestra vida sea mejor. Y para cumplir mis sueños y que veáis que hay que luchar por vuestros sueños y nunca conformarse".

Chambo: primer semifinalista de MasterChef 14 Pero si hubo una pareja que brilló por encima del resto esa fue la de Chambo y Marta. Ambos hicieron una réplica casi perfecta del plato del chef Ignacio Echapreste y Chambo ganó el delantal dorado, lo que le convirtió en el primer semifinalista de MasterChef 14. Las valoraciones confirmaron su gran trabajo. "Está fino tu plato, está rico. Son primos hermanos tu plato y el del chef", destacó Jordi. Pepe fue, incluso, un paso más allá en su felicitación: "Si me tapo los ojos no sabría cuál es el del chef y cuál es el nuestro". Antes de su despedida, Marta visualizó el siguiente objetivo: "Tiene que ganar porque no hay nadie que lo merezca como tú. Nunca he conocido una persona tan buena como tú y quiero pensar que a las personas buenas les pasan cosas buenas. Vamos a hacer que merezca la pena, va a merecer la pena porque todo lo que intentas lo conviertes en oro. Disfrútalo mucho". MasterChef Chambo gana el delantal dorado de MasterChef 14 Ver ahora Para la prueba de exteriores, los aspirantes viajaron a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, para descender a las Cuevas de Sant Josep, donde se esconde el río subterráneo navegable más largo de Europa. En un reto marcado por la ausencia de capitanes, el menú diseñado por Lucía Ruiz Lafita puso a prueba a los aspirantes que solo tenían en mente llegar al último cocinado con delantal blanco, ya como confirmados semifinalistas. La formación de equipos recayó en Chambo, que hizo equipo con Pepe y Annie, dejando para el equipo rival a Gema, Carlota y Camilla: "No barajo la opción de perder". Y no lo hizo. El equilibrio jerárquico sin capitanes no funcionó en el equipo rojo, mientras que en azul, Annie hizo de pegamento, consiguiendo que sus compañeros elevaran el ritmo. "Eres la única que desde el arranque del cocinado has tenido la energía arriba", le dijo Marta Sanahuja a la riojana. MasterChef Estos son los primeros semifinalistas de MasterChef 14 Ver ahora Por todo ello, Camilla, Carlota y Gema llegaron a la prueba de expulsión con delantal negro. Sin miedo, pero preocupadas por la posibilidad de quedarse a las puertas de la semifinal, atendieron a la explicación de último reto de la noche. Con Martin Berasategui y Ana Peleteiro como invitados, los jueces detallaron el homenaje que estaba por llegar a la alta cocina francesa. Camilla, como mejor aspirante del equipo perdedor en el reto de exteriores, repartió los platos. Eligió para sí misma los ravioli de langostinos de Joel Robuchon, le entregó a Carlota la lubina en hojaldre de Paul Bocuse y le dejó a Gema la croquembouche de Antoine Carême. Las dificultades se le acumularon a Gema desde el inicio del cocinado. Pero si por algo destacó la aspirante fue por no rendirse. "No daba un duro porque tu presentaras algo. En los últimos 15 minutos lo has montado. Y en apariencia parece una croquembouche. Tiene fallos y le falta técnica, pero olé tú, Gema, que has presentado esto", destacó Marta Sanahuja. Jordi, por su parte, quiso unificar la opinión del jurado: "Pensamos los tres lo mismo. El plato lo tiene todo y no tiene nada. Lo has peleado a muerte". Por todo ello, y con la lubina y los ravioli mejor elaborados, Gema fue la expulsada del programa 11 de MasterChef 14, quedándose a solo un paso de la semifinal. Fue entonces cuando Gema mostró su buen perder y dejó una inspiradora reflexión: "Estoy muy feliz por mis compañeras y lo digo de todo corazón. Y estoy feliz por mí. Me voy sexta, que es mi número preferido. No tengo ningún problema en perder, al revés, creo que es todo un aprendizaje, pero sí que tengo un problema con rendirme y no me he rendido. Sólo he perdido. Este programa ha sido un aprendizaje tremendo de vida, de emociones y de cocina. Ha sido increíble"