Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14

Para el carpaccio:

16 gambas rojas

Para la yema:

1 diente de ajo

4 yemas de huevo

50 g de cabezas y cáscaras de gamba roja

30 ml de agua

Para el caviar de yuzu:

1 g de agar agar

100 ml de zumo de yuzu

20 ml de agua

Aceite de girasol

Para la vinagreta:

5 ml de ponzu

3 ml de yondu

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Otros:

Flores comestibles

Para el carpaccio de gamba: Limpiar las gambas de interiores y reservar cabeza y cascara. Aplastar la carne de la gamba en una bolsa de vacío finamente y congelar en abatidor. Dejar atemperar unos minutos y cortar con cortapastas, situar el carpaccio en el centro de un plato. Para la yema rellena de jugo de sus cabezas: Saltear cabezas y cascaras en aceite, aplastar para extraer los jugos. Añadir el ajo, dorar y cubrir con agua. Dejar cocer, reducir y colar. Extraer con una jeringuilla una parte de yema y rellenar esta misma yema con un poco del jugo extraído anteriormente. Para el falso caviar de yuzu: Hervir el zumo de yuzu con el agar agar, y sobre aceite de girasol frío dejar caer gotas de esta mezcla para conseguir el falso caviar de yuzu. Reservar en aceite de girasol. Para la vinagreta: Mezclar los ingredientes y poner una cucharada de esta mezcla sobre el carpaccio terminado. Para la presentación: Sobre el carpaccio en el centro del plato, situar la yema, rellenar con la jeringuilla. Situar el falso caviar y aliñar con la vinagreta y flores comestibles.