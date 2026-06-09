Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14

En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como entrante destacó este carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu. Aquí tienes todos los detalles.
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Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el carpaccio:
- 16 gambas rojas
- Para la yema:
- 1 diente de ajo
- 4 yemas de huevo
- 50 g de cabezas y cáscaras de gamba roja
- 30 ml de agua
- Para el caviar de yuzu:
- 1 g de agar agar
- 100 ml de zumo de yuzu
- 20 ml de agua
- Aceite de girasol
- Para la vinagreta:
- 5 ml de ponzu
- 3 ml de yondu
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Otros:
- Flores comestibles
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- Para el carpaccio de gamba:
- Limpiar las gambas de interiores y reservar cabeza y cascara.
- Aplastar la carne de la gamba en una bolsa de vacío finamente y congelar en abatidor.
- Dejar atemperar unos minutos y cortar con cortapastas, situar el carpaccio en el centro de un plato.
- Para la yema rellena de jugo de sus cabezas:
- Saltear cabezas y cascaras en aceite, aplastar para extraer los jugos.
- Añadir el ajo, dorar y cubrir con agua.
- Dejar cocer, reducir y colar. Extraer con una jeringuilla una parte de yema y rellenar esta misma yema con un poco del jugo extraído anteriormente.
- Para el falso caviar de yuzu:
- Hervir el zumo de yuzu con el agar agar, y sobre aceite de girasol frío dejar caer gotas de esta mezcla para conseguir el falso caviar de yuzu.
- Reservar en aceite de girasol.
- Para la vinagreta:
- Mezclar los ingredientes y poner una cucharada de esta mezcla sobre el carpaccio terminado.
- Para la presentación:
- Sobre el carpaccio en el centro del plato, situar la yema, rellenar con la jeringuilla.
- Situar el falso caviar y aliñar con la vinagreta y flores comestibles.