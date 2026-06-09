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Masterchef

Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14

  • El entrante del menú que los aspirantes cocinaron en la Vall d’Uixó
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Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14
Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14 RTVE Play
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En la visita de MasterChef 14 a la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón, los aspirantes trabajaron en un menú diseñado por la chef Lucía Ruiz Lafita. Y como entrante destacó este carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu. Aquí tienes todos los detalles.

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Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14Receta de carpaccio de gamba roja y falso caviar de yuzu de MasterChef 14
Ingredientes Preparación
  • Para el carpaccio:
  • 16 gambas rojas
  • Para la yema:
  • 1 diente de ajo
  • 4 yemas de huevo
  • 50 g de cabezas y cáscaras de gamba roja
  • 30 ml de agua
  • Para el caviar de yuzu:
  • 1 g de agar agar
  • 100 ml de zumo de yuzu
  • 20 ml de agua
  • Aceite de girasol
  • Para la vinagreta:
  • 5 ml de ponzu
  • 3 ml de yondu
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Otros:
  • Flores comestibles
  1. Para el carpaccio de gamba:
  2. Limpiar las gambas de interiores y reservar cabeza y cascara.
  3. Aplastar la carne de la gamba en una bolsa de vacío finamente y congelar en abatidor.
  4. Dejar atemperar unos minutos y cortar con cortapastas, situar el carpaccio en el centro de un plato.
  5. Para la yema rellena de jugo de sus cabezas:
  6. Saltear cabezas y cascaras en aceite, aplastar para extraer los jugos.
  7. Añadir el ajo, dorar y cubrir con agua.
  8. Dejar cocer, reducir y colar. Extraer con una jeringuilla una parte de yema y rellenar esta misma yema con un poco del jugo extraído anteriormente.
  9. Para el falso caviar de yuzu:
  10. Hervir el zumo de yuzu con el agar agar, y sobre aceite de girasol frío dejar caer gotas de esta mezcla para conseguir el falso caviar de yuzu.
  11. Reservar en aceite de girasol.
  12. Para la vinagreta:
  13. Mezclar los ingredientes y poner una cucharada de esta mezcla sobre el carpaccio terminado.
  14. Para la presentación:
  15. Sobre el carpaccio en el centro del plato, situar la yema, rellenar con la jeringuilla.
  16. Situar el falso caviar y aliñar con la vinagreta y flores comestibles.
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